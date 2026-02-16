Cette chaise style Wishbone copie une icône du design et coûte moins de 150 € : pourquoi elle cartonne

Icône du design scandinave, la chaise Wishbone fait rêver mais son prix refroidit. Une version Uish Edition chez Sklum promet le même esprit pour un budget léger.

Vous avez repéré une salle à manger parfaite sur Instagram, avec ces fameuses chaises en bois au dossier en Y, avant de découvrir qu’une seule coûte une petite fortune ? Pour beaucoup, la chaise CH24, dite Wishbone, reste un rêve de magazine. On l’aperçoit dans les intérieurs scandinaves les plus pointus, rarement autour de la table du quotidien.

En ce moment où l’on a envie de réchauffer la maison sans exploser le budget, la question revient : existe-t-il une chaise Wishbone pas cher qui respecte l’esprit du modèle culte ? Entre design scandinave, matériaux naturels et lignes fluides, une copie assumée coche quasiment toutes les cases, tout en restant accessible.

Chaise CH24 Wishbone : le classique de design qui fait grimper la note

La vraie CH24 a été dessinée en 1949 par le Danois Hans J. Wegner pour l’éditeur Carl Hansen et Søn. Avec son arceau de bois courbé à la vapeur, son dossier en forme de Y et son assise en corde de papier tressée, elle est devenue l’une des chaises les plus connues au monde. Chez l’éditeur officiel, une pièce se vend souvent autour du millier d’euros, parfois plus selon le bois choisi.

Ce statut d’icône explique ces tarifs. La chaise n’est plus seulement un siège, mais un petit morceau d’histoire du design. À Paris, la maison Artcurial prépare par exemple la vente Chairs Anatomy, où 160 chaises issues de quarante ans de collection de Werner Löffler seront dispersées le 4 mars 2026. Certaines pièces de ce type se regardent presque comme des sculptures.

La chaise Uish Edition : le look Wishbone à moins de 150 €

Sur le site Sklum, la chaise de salle à manger Uish Edition reprend clairement ce vocabulaire de formes. Elle est fabriquée en bois d’orme, une essence robuste au veinage marqué, avec une assise en corde de papier naturelle tressée qui apporte une texture artisanale et chaleureuse. Son dossier arrondi épouse le dos, la structure reste légère et ajourée : visuellement, on pense immédiatement à la Wishbone.

Le vrai choc vient du prix : la Uish Edition est affichée à 139,95 €, soit quasiment dix fois moins cher que l’originale. Aménager une salle à manger avec quatre ou six chaises ne demande plus un budget de plusieurs milliers d’euros, mais reste sous la barre symbolique des 1 000 €. Le tout avec un esprit design scandinave très facile à intégrer dans un intérieur moderne, bohème ou plus classique. Pour l’intégrer chez vous, quelques idées simples :

Autour d’une table en bois massif pour un esprit nature et convivial lors des grands dîners.

Mélangée à d’autres chaises pour un effet dépareillé qui casse la rigidité de la salle à manger.

En solo dans un coin lecture ou un bureau, avec un coussin en lin ou une peau de mouton.

Bien choisir sa chaise style Wishbone et la faire durer

Avant de craquer pour une copie, il vaut mieux vérifier quelques points : bois massif plutôt que plaqué pour la structure, tressage régulier qui ne s’affaisse pas, dossier arrondi confortable sur la durée. Le veinage de l’orme capte joliment la lumière et, avec des matières naturelles autour, cette chaise suffit souvent à réchauffer une pièce entière sans multiplier les meubles.