Cette herbe ancienne qui adore le froid revient au jardin : vous devriez la planter avant la fin de l’hiver

Pendant que le potager sommeille, une herbe ancienne tire parti du froid pour s’installer en douce. Rustique et anisée, le cerfeuil musqué change l’hiver au jardin.

Fin d’hiver, le jardin paraît figé. La terre est lourde, les massifs semblent vides, et beaucoup de jardiniers repoussent encore leurs projets en attendant le soleil. Pourtant, ce moment froid et calme peut lancer une culture étonnamment généreuse.

Cette culture, c’est le cerfeuil musqué, ou Myrrhis odorata, une plante vivace aromatique venue des vieux potagers. Champion du froid, il supporte des températures descendant jusqu’à -20 °C sans protection et profite justement de l’hiver pour s’enraciner, enrichir le sol et préparer des récoltes très précoces. Ses feuilles au goût anisé, sucré, arrivent dès mars alors que le potager dort encore. Et c’est là que l’hiver change tout.

Cerfeuil musqué : l’herbe ancienne qui profite du froid de l’hiver

Originaire des zones de montagne et de sous-bois, le cerfeuil musqué aime la fraîcheur et la mi-ombre. Son feuillage très découpé rappelle une fougère douce au toucher, avec un parfum d’anis qui surprend dès que l’on froisse une feuille. Plante vivace, il revient d’année en année sans demander beaucoup de soins.

Sa rusticité surprend ceux qui ont déjà vu disparaître basilic ou persil à la première gelée. Là où ces aromatiques du sud demandent abri et voile, le cerfeuil musqué reste en place sans faiblir. Le froid stimule même son cycle naturel en déclenchant la germination des graines et en renforçant le système racinaire, ce qui en fait une plante vraiment durable au jardin.

Semer ou planter le cerfeuil musqué en fin d’hiver, le bon timing

Pour réussir le semis, le froid est un vrai allié. Les graines de cerfeuil musqué ont besoin d’une période de gel, la stratification, pour sortir de leur dormance. En février, on peut les semer directement en pleine terre, très peu profond, dans un sol ameubli, puis laisser les dernières gelées déclencher tranquillement la levée.

Ceux qui préfèrent gagner du temps installent des godets achetés en pépinière, en dehors des périodes de gel dur. On creuse simplement un trou assez profond pour accueillir la racine pivotante, qui descend vite chercher eau et nutriments. Placez la plante à mi-ombre, contre une haie ou sous un arbre léger, puis protégez le pied avec un paillage de feuilles mortes, de paille ou de broyat pour garder le sol frais et vivant.

Au potager et en cuisine, un allié des épinards et des desserts légers

Installé près des rangs d’épinards, le cerfeuil musqué forme un duo très utile. Son feuillage découpé apporte une ombre légère qui garde le sol humide et ralentit la montée en graines des épinards. Ses racines profondes et la décomposition de ses feuilles en fin de saison améliorent la structure du sol comme un engrais naturel à libération lente.

En cuisine, ses jeunes feuilles au parfum d’anis et de réglisse servent de douce alternative au sucre. Ajoutées en fin de cuisson dans une compote de pommes ou de rhubarbe, elles adoucissent le fruit tout en limitant le sucre blanc. On peut aussi les ciseler sur une omelette, des pommes de terre tièdes ou un poisson vapeur. Une poignée de cerfeuil musqué suffit alors à donner à la table un avant-goût de printemps.