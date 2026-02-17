GiFi : ce sac de terreau 40L à moins de 3 € suffit pour tout votre jardin, et il ne restera pas longtemps à ce prix

En plein mois de février, GiFi propose un sac de terreau universel 40L à 2,99 € qui affole les jardiniers amateurs. Entre rempotage intérieur et balcon à réveiller, ce bon plan cache quelques astuces pour vraiment transformer son coin vert.

Les jours rallongent, les radiateurs tournent encore, et vos plantes tirent une drôle de tête. En février, l’envie de refaire une beauté au balcon et aux pots d’intérieur revient, mais le prix du terreau refroidit vite les ardeurs. Entre sacs spécialisés et formats mini, la facture grimpe très vite.

Une enseigne bouscule ce scénario : chez GiFi, un sac de terreau 40L permet de relancer tout un petit jardin pour moins de 3 €. Exactement le bon timing pour rempoter, préparer le potager et les jardinières sans plomber le budget. Et quand on regarde le prix au litre, la surprise est encore plus nette.

Terreau 40L GiFi à 2,99 € : un prix au litre imbattable

GiFi affiche un sac de terreau substrat tous types de plantation 40L à 2,99 €, soit environ 0,07 € le litre. Dans de grandes enseignes de bricolage ou d’hypermarché, des formats 40L comparables tournent plutôt entre 3,99 et 4,99 €, autour de 0,10 à 0,12 € le litre. L’écart est net, surtout quand on doit acheter plusieurs sacs.

Le sac, donné pour 40 x 8 x 80 cm, se présente comme un terreau universel riche en nutriments, avec une composition équilibrée qui favorise l’aération des racines et un drainage correct. Il convient aux fleurs, plantes vertes, petits arbustes, jardinières de balcon ou bacs de potager. En clair, un seul produit couvre presque tous les besoins du jardinier amateur.

Que faire en février avec ce terreau pas cher ?

Après l’hiver et l’air sec du chauffage, beaucoup de plantes d’intérieur stagnent dans un substrat épuisé. Février marque le bon moment pour les rempoter : on prépare la zone de travail, on dépote délicatement, on enlève une partie de l’ancienne terre, on ajoute une couche de ce terreau au fond, on remet la motte et on comble les vides. Avec 40L, il devient réaliste de rafraîchir toute sa « jungle » de salon en une fois.

Au jardin ou sur le balcon, ce même sac sert à enrichir les jardinières et les bacs de potager avant les premières plantations. Mélangé à la terre existante, il réveille un sol fatigué. Pour les semis très précoces de tomates, poivrons ou piments, mieux vaut réserver un terreau à semis spécifique, plus fin et léger, qui offre un équilibre précis entre eau et air et donne des levées plus rapides. Le sac GiFi fait alors office de base pour remplir les contenants et recevoir les jeunes plants plus tard.

Maximiser le bon plan GiFi : combien de sacs, comment les utiliser ?

Le format généreux évite de multiplier les références : un seul terreau pour les rempotages de printemps, les jardinières d’été et une partie du potager. Les amateurs de bons plans ont intérêt à profiter du tarif actuel, avant la hausse classique de la saison. L’article de Trucmania rappelle qu’en stockant « deux ou trois sacs maintenant, vous êtes tranquille pour vos rempotages d’automne et vos jardinières d’été ».

Pour tirer le meilleur parti de ce prix serré, quelques réflexes aident à ne rien gaspiller :

adapter la taille des pots à la plante plutôt que de surdimensionner ;

réutiliser l’ancien terreau sain en paillage au pied des arbustes ou au potager ;

stocker les sacs à l’abri de l’humidité, bien refermés, pour les garder utilisables toute l’année.