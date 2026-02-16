Jardinage d’hiver : ce petit accessoire en mousse à 4,99 € chez Action soulage enfin vos genoux abîmés

En plein mois de février, beaucoup de jardiniers renoncent au désherbage, vaincus par le sol glacé et les genoux douloureux. Un simple accessoire à petit prix, repéré chez Action, change pourtant la donne pour l'hiver.

En février, les premiers bourgeons réveillent l’envie de sortir les outils, mais le sol, lui, reste glacé et détrempé. S’agenouiller pour désherber ou planter des bulbes se transforme vite en épreuve : genoux frigorifiés, pantalon trempé, dos qui tire une fois rentré à la maison.

Pourtant, c’est justement à cette période qu’il faut préparer les massifs pour le printemps. Abandonner le jardin n’est pas une option, mais sacrifier ses articulations non plus. Bonne nouvelle : un accessoire très simple, vendu quelques euros seulement chez Action, permet de retrouver du confort au ras du sol. C’est là que ce petit coussin en mousse change tout.

Genoux et sol gelé : pourquoi le jardin d’hiver fait si mal

Quand on reste longtemps à genoux sur une terre froide et humide, le froid remonte dans les jambes, les articulations se figent et les mouvements deviennent douloureux bien après la séance. L’humidité accentue encore cette sensation de raideur, surtout si le sol est parsemé de cailloux qui appuient directement sur les rotules.

Résultat : beaucoup de jardiniers repoussent la taille des rosiers ou le nettoyage des massifs, de peur de « le payer » le lendemain. Un support épais qui isole du sol et répartit la pression change complètement l’expérience. S’équiper d’un vrai coussin protège-genoux n’est pas un luxe, c’est un moyen simple de continuer à jardiner sans grimacer.

Le coussin de jardinage Action à 4,99 € : un allié discret mais costaud

Dans le rayon jardinage, l’enseigne propose le coussin protège-genoux Garden Touch : un rectangle de caoutchouc mousse vert d’environ 47 x 27 cm. Sa surface généreuse laisse assez de place pour bouger légèrement sans le repositionner sans cesse. Affiché à seulement 4,99 €, il reste bien en dessous de nombreux modèles similaires souvent vendus entre 6 et 15 €.

Sa mousse à mémoire de forme, douce mais dense, absorbe les irrégularités du terrain et les petits cailloux, même sur une terre gelée. La matière imperméable évite au pantalon de se gorger d’eau, tout en créant une véritable barrière thermique entre les genoux et le sol. La pression sur les rotules diminue nettement, le dos travaille moins, et l’on peut préparer ses semis ou désherber plus longtemps sans souffrance.

Bien l’utiliser pour jardiner tout l’hiver sans grimacer

Pour profiter vraiment de ce coussin de jardinage d’hiver, mieux vaut adopter quelques réflexes. On le place au plus près de la zone à travailler, on alterne régulièrement entre un appui sur les deux genoux et un seul, et on garde le dos droit en s’aidant des mains ou d’un petit tabouret. Les personnes sujettes aux douleurs articulaires gagnent aussi à se fixer des pauses toutes les 15 à 20 minutes pour se relever et s’étirer.

Côté entretien, une simple éponge humide ou un jet d’eau suffit pour enlever la terre. Il faut ensuite le laisser sécher et le ranger à l’abri de l’humidité stagnante pour que la mousse garde sa tenue. Quand il commence à se tasser et ne reprend plus sa forme, il est temps d’en changer. En attendant, ce coussin sert aussi bien pour le bricolage, le ménage au sol ou les jeux avec les enfants, si bien qu’on le garde volontiers à portée de main, juste à côté des gants et du sécateur.

