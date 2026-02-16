Plinthes : ce système adhésif 120 kg qui évite les trous et que beaucoup croient incapable de tenir longtemps

Annoncé à 120 kg, cet adhésif pour plinthes sans percer promet de remplacer vis et chevilles dans nos intérieurs. Entre gain de temps et doutes sur la tenue, ce système bouscule les habitudes de bricolage.

Coller une plinthe avec un simple ruban, sans un seul trou dans le mur, beaucoup n’y croient pas. Des adhésifs annonçant une charge de 120 kg promettent pourtant de remplacer vis et chevilles pour la déco du quotidien. L’accessoire reste discret, mais pourrait bien changer la façon de fixer des plinthes à la maison.

Dans les intérieurs récents, les plinthes ne protègent plus seulement le bas des murs, elles participent au style de la pièce. Des start-up comme Maplinthe misent sur des modèles en PVC légers qui se collent au mur grâce à un adhésif pour plinthes sans percer. Beaucoup de bricoleurs restent pourtant persuadés que ce type de collage finira par se décoller au pire moment.

Pourquoi un adhésif pour plinthes sans percer change le bricolage

Quand Julien Pascal et Sylvain Gruelles ont rénové leurs biens, ils ont mesuré à quel point l’offre de plinthes était limitée. « Nous sommes tous les deux passionnés de rénovation et on s’est rendu compte au fur et à mesure qu’on avait du mal à trouver des plinthes sympas, le choix est très limité », explique Julien Pascal, interrogé par La Dépêche. Leur réponse : une plinthe PVC d’un mètre, moins de 180 grammes, qui se colle directement au mur avec un adhésif très résistant.

Ces plinthes collées peuvent aussi cacher les câbles et se déclinent en motifs pour s’accorder au sol ou aux portes. « Le but est de simplifier la vie aux consommateurs avec du prêt-à-poser qui divise par deux ou trois le temps de pose. On est totalement dans l’air du temps. Les gens ont de plus en plus tendance à vouloir faire les choses eux-mêmes », poursuit-il. « Nous avons de grandes ambitions mais ce projet nous permet aussi de nous épanouir personnellement. C’est une aventure très riche sur le plan humain ».

Comment un adhésif 120 kg tient vos plinthes au mur

Sur le marché, un ruban adhésif double-face de type Pattex Coller au lieu de percer annonce une capacité de 10 kg par tronçon de 10 cm, soit jusqu’à 120 kg par rouleau. Il adhère sur carrelage, bois, métal ou PVC rigide, en intérieur comme en extérieur, pour des plinthes ou d’autres éléments plats.

Face à cela, une plinthe PVC d’un mètre qui pèse moins de 180 grammes paraît bien légère. En pratique, quelques bandes de ruban suffisent, à condition que le mur soit propre, sec, dépoussiéré, que l’on presse fortement pendant la pose puis que l’on laisse reposer au moins 24 heures. Pour des plinthes en bois ou des supports un peu irréguliers, des mastics de montage comme Fix Express de Quilosa, donnés pour 120 kg par centimètre carré, ou des rubans pro comme Romtack de Romus, apportent une marge de sécurité supplémentaire.

Poser vos plinthes avec adhésif haute résistance, les gestes clés

Niveau geste, il faut surtout nettoyer et sécher le mur, poser l’adhésif au dos de la plinthe, la mettre en place, bien presser puis laisser durcir. En revanche, murs friables ou détrempés réclament encore des solutions plus lourdes.