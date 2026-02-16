Leroy Merlin : cette suspension XL en bambou à 26 € réchauffe le salon, vous risquez de regretter de la rater

En plein hiver, de plus en plus de foyers misent sur une suspension bambou Leroy Merlin à moins de 30 € pour réchauffer leur salon. Ce modèle XL Doramu de 40 cm promet une ambiance cosy et s’invite dans presque tous les styles déco.

Quand la lumière devient plus douce en fin d’hiver, l’envie de rendre son salon plus chaleureux se fait sentir. Sans repeindre ni changer les meubles, un simple luminaire peut tout changer : c’est le pari de la suspension bambou Leroy Merlin, un grand modèle en fibres naturelles qui attire toutes les attentions.

Ce plafonnier XL en bambou, vendu autour de 26 €, fait partie des bons plans du moment chez l’enseigne. Son diamètre généreux de 40 cm, son tressage ajouré et son prix mini en font une des pièces les plus convoitées pour créer une ambiance cocooning chez soi… sans y laisser son budget.

Pourquoi la suspension en bambou réchauffe instantanément la pièce

Le secret de cette suspension Doramu, c’est d’abord son matériau. Le bambou naturel, légèrement beige, filtre la lumière et casse l’éclairage trop blanc des ampoules LED. Une fois allumée, la maille tressée diffuse une lueur chaude et dessine des ombres graphiques sur les murs et le plafond, comme un motif vivant.

Visuellement, la suspension ne se contente pas d’éclairer : elle « habille » la pièce. Dans un salon un peu froid, une chambre minimaliste ou une entrée sombre, elle apporte cette note d’exotisme très douce qui donne l’impression de rentrer dans un cocon. L’effet est encore plus marqué le soir, pour les soirées plaid et série.

Suspension Doramu 40 cm : un format XL à prix mini

Avec ses 40 cm de diamètre pour 35 cm de hauteur, Doramu trouve facilement sa place au-dessus d’une table de 4 à 6 personnes ou au centre d’un séjour. Elle fonctionne avec une ampoule E27 (jusqu’à 60 W), en intérieur sec seulement (IP20), et reste légère, donc simple à poser sur une arrivée électrique existante.

Côté porte-monnaie, l’argument est clair : la suspension est affichée à 26,90 € en « bon plan », au lieu de 29,90 €, soit une remise d’environ 10 % valable du 4 février au 3 mars 2026. Quand on sait qu’une suspension en bambou de 75 cm peut grimper à 99,90 €, et que certains modèles design dépassent les 150 €, le rapport taille-prix devient très parlant.

Comment l’intégrer à tous les styles sans se tromper

Sa force, c’est sa neutralité chic. Dans un intérieur scandinave, elle fait écho aux meubles en bois clair et aux murs blanc cassé. Dans une déco bohème, elle se marie aux tapis en jute, paniers en rotin et coussins terracotta. Même dans un univers plus industriel, elle adoucit le métal noir et les briques en apportant une touche naturelle.

Pour un rendu vraiment chaleureux, il suffit de choisir une ampoule LED E27 blanc chaud (autour de 2700 à 3000 K) et de régler la hauteur : environ 60 à 70 cm au-dessus du plateau de la table, un peu plus haut au centre d’une pièce. Avec ce simple réglage et moins de 30 €, l’atmosphère du séjour change complètement, comme si la pièce souriait enfin.