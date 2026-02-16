Rappel conso : ces fromages de brebis chez E.Leclerc, Intermarché, Super U risquent de vous rendre gravement malade

Un vaste rappel frappe les fromages de brebis au lait cru du GAEC du Val Gelon, vendus notamment chez E.Leclerc, Intermarché et Super U. Quels risques réels et quels réflexes adopter si ces produits sont dans votre frigo ?

Fromage de brebis en tranche sur une tartine, petits crottins à l’apéro, tomme au plateau… Derrière ces gestes du quotidien, une alerte sanitaire vient de tomber sur une série de produits très courants au rayon tradition. Un rappel national vise en effet plusieurs fromages de brebis au lait cru, fabriqués dans la même exploitation.

Ces produits fermiers, vendus sous le nom du GAEC du Val Gelon, sont suspectés de contamination par Listeria monocytogenes et Salmonella spp. Ils ont circulé dans toute la France, y compris chez E.Leclerc, Intermarché et Super U, selon les fiches publiées sur le site gouvernemental RappelConso le 24 janvier 2026. Un passage minutieux devant votre réfrigérateur s’impose.

Quels fromages de brebis GAEC du Val Gelon sont rappelés en magasin ?

L’alerte concerne tous les fromages de brebis fermiers au lait cru du GAEC du Val Gelon : tomme, p’tits frais, enrobés, bûches, crottins et séchons. Tous les lots sont visés, sans distinction de numéro de série. Les dates de durabilité (DLC ou DDM) à surveiller vont du 1er décembre 2025 au 23 janvier 2026, période pendant laquelle ces produits ont été proposés à la vente.

La zone de distribution couvre la France entière, avec des mentions précises d’enseignes comme E.Leclerc Drumettaz, Intermarché Sainte-Marie-de-Cuines, Super U Détrier, mais aussi des coopératives laitières, magasins de producteurs et marchés. Le rappel est qualifié de volontaire et doit courir jusqu’au 24 février 2026. Pour vérifier un produit, il faut regarder la marque, le type de fromage et la date inscrite sur l’étiquette.

Listeria et Salmonella : quels risques avec ces fromages de brebis ?

La présence possible de Listeria peut provoquer une listériose. L’infection se manifeste le plus souvent par une fièvre, des maux de tête et des courbatures, un peu comme une grosse grippe. Chez les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les seniors, des complications neurologiques ou materno-foetales sont décrites. Les symptômes peuvent apparaître longtemps après le repas, jusqu’à huit semaines après la consommation du fromage.

La suspicion de Salmonella expose, elle, au risque de salmonellose. Les autorités décrivent des diarrhées, des vomissements, des douleurs abdominales, parfois accompagnés de fièvre et de maux de tête, dans un délai compris entre 6 et 72 heures après l’ingestion. Ces troubles sont souvent plus marqués chez les publics fragiles. En l’absence totale de symptôme dans les sept jours, le risque de salmonellose devient très faible, mais la surveillance d’éventuels signes de listériose reste recommandée sur une période plus longue.

Que faire si vous avez acheté ces fromages chez E.Leclerc, Intermarché ou Super U ?

Les consignes sont claires : ces fromages ne doivent plus être consommés, qu’ils soient crus, en salade ou simplement tiédis. Ils peuvent être rapportés au point de vente, même sans ticket de caisse, pour un remboursement, un échange ou un bon d’achat selon la politique de l’enseigne. Si le retour n’est pas possible, il est conseillé de les détruire à domicile plutôt que de les garder au frais pour « finir le morceau ».

Une cuisson à cœur d’au moins 65 °C réduit le risque bactérien, mais le rappel reste en vigueur pour l’ensemble des produits concernés. Toute personne ayant mangé ces fromages et présentant fièvre, maux de tête, courbatures ou troubles digestifs doit consulter un médecin en mentionnant cette consommation. La procédure de rappel étant active jusqu’au 24 février 2026, l’information reste d’actualité pour les fromages encore présents dans les réfrigérateurs.