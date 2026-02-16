Haies en février : cette erreur de taille freine la reprise et peut aussi nuire aux oiseaux du jardin

Tailler une haie en février peut aider ou freiner sa reprise, selon le geste et le moment choisis. Entre gelées, sève en mouvement et nidification, où placer le curseur ?

En février, le jardin paraît encore en sommeil, avec sa haie terne et figée par le froid. Sous l’écorce pourtant, la saison suivante se prépare déjà. Beaucoup hésitent alors : tailler maintenant, ou attendre les beaux jours par peur de freiner la reprise et de déranger les oiseaux ?

Ce mois marque un point de bascule entre dormance hivernale et redémarrage de la végétation. La sève n’est pas encore montée à plein régime et, sur les haies caduques, l’absence de feuilles rend la structure très lisible. La fenêtre reste courte, avec en ligne de mire le 16 mars, date charnière pour la protection des haies.

Tailler une haie en février : ce que vivent vraiment les branches

En fin d’hiver, la circulation de sève reste limitée, ce qui réduit le stress hydrique quand on coupe des branches. Une taille réalisée à ce moment cicatrise mieux qu’en pleine poussée de printemps, où chaque coupe coûte plus d’énergie à la plante. Sans feuillage, on voit clairement le bois mort, les branches qui se croisent ou qui rentrent vers l’intérieur.

Dans ces conditions, tailler en février ne compromet pas la reprise si l’on reste sur une taille d’entretien légère. L’idée est une taille douce : raccourcir seulement l’extrémité des rameaux de l’année précédente, pour stimuler la ramification latérale, sans « raser » la haie. Les recépages sévères juste avant le printemps, eux, découvrent le cœur de l’arbuste, l’exposent aux gelées tardives et laissent de grandes plaies favorables aux infections.

Avant le 16 mars : conjuguer taille de haie, oiseaux et verger

La loi interdit déjà aux agriculteurs de tailler leurs haies à partir du 16 mars, pour protéger la reproduction des oiseaux. Ce repère vaut aussi pour les particuliers qui veulent jardiner avec la faune. Dès la fin de l’hiver, merles, rouges-gorges et mésanges commencent à choisir leurs sites de nidification ; une taille tardive peut alors déranger des couples installés ou détruire des nids dissimulés.

Une taille réfléchie en février profite aussi au verger voisin. Une haie trop dense bloque lumière et air, entretient une humidité stagnante propice aux champignons qui peuvent ensuite toucher pommiers ou poiriers. En éliminant le bois mort et en éclaircissant modérément, on ouvre des couloirs de vol pour abeilles et bourdons, qui accéderont plus facilement aux fleurs des arbres fruitiers.

Les bons gestes pour tailler une haie en février sans freiner la reprise

Reste la méthode pour tailler en sécurité, pour la haie comme pour la biodiversité. On choisit un temps sec, on enfile gants et lunettes, et l’on vérifie d’abord qu’aucun nid n’est caché dans les branches. Les outils doivent être bien affûtés et désinfectés ; des lames émoussées déchirent le bois et cicatrisent mal. Pour obtenir une ligne régulière, « sans ficelle, c’est impossible! », explique un expert du jardinage cité par Kärcher. On tend donc un fil à la hauteur souhaitée et l’on avance par petites corrections :

supprimer d’abord le bois mort et les branches abîmées ou qui se croisent ;

redonner une forme légèrement trapézoïdale, plus large à la base qu’au sommet ;

ne couper que ce qui dépasse, en conservant toujours du feuillage vert ;

ramasser les déchets, composter le bois sain, jeter les parties malades, puis apporter un peu de compost mûr au pied.

