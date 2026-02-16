Castorama brade cette ponceuse excentrique Bosch à 54 € : le détail caché qui fait craquer tous les bricoleurs

Castorama casse le prix de la ponceuse excentrique Bosch PEX 220 A, livrée avec un pack d’abrasifs pour les bricoleurs exigeants. Que vaut vraiment cette offre pour vos futurs chantiers de finition ?

Poncer un meuble ou des volets fait souvent peur : c’est long, bruyant, poussiéreux. Beaucoup repoussent leurs projets de rénovation uniquement à cause de cette étape. Une promo récente en magasin promet pourtant de transformer cette corvée en geste rapide, même pour les mains peu expertes.

Chez Castorama, la ponceuse excentrique Bosch PEX 220 A vient justement de voir son prix s’effondrer, avec un pack complet prêt à l’emploi. Une machine compacte, pensée pour les finitions soigneuses, se retrouve au tarif d’un outil basique. De quoi attirer l’œil de ceux qui rêvent de surfaces impeccables.

Une promo Castorama sous les 55 € pour la Bosch PEX 220 A

En ce moment, la Bosch PEX 220 A est proposée à 54,90 € chez Castorama, avec un lot de 25 abrasifs 125 mm offert, affiché habituellement 17,50 €. Pour moins de 55 €, le bricoleur repart donc avec une ponceuse filaire de 220 W et les disques nécessaires pour lancer plusieurs chantiers de préparation ou de rénovation.

Hors promo, ce modèle dépasse d’ordinaire largement le prix de cette offre, selon les enseignes. Le rabais place cette ponceuse excentrique au niveau de références anonymes. Pour un budget contenu, on accède à la fiabilité d’une grande marque allemande, avec garantie 2 ans et moteur à charbon.

Des finitions lisses grâce au mouvement excentrique Bosch

La PEX 220 A combine rotation du plateau et oscillation excentrique. Ce double mouvement limite fortement les marques circulaires et offre un ponçage très fin, apprécié pour les finitions sur bois, métal ou mur avant peinture. Sur une ponceuse excentrique, la surface se lisse de manière progressive, même si la main de l’utilisateur n’est pas parfaitement régulière.

Avec son plateau de 125 mm, la Bosch PEX 220 A couvre sans mal un plateau de table, une porte ou des volets tout en restant à l’aise sur les courbes d’une commode. Sa puissance de 220 W et une vitesse d’environ 24 000 orbites par minute conviennent aux décapages légers, aux reprises de vernis et aux préparations avant peinture.

Confort, poussière et alternatives autour de 59,90 €

Le poids plume d’environ 1,2 kg et la poignée Softgrip facilitent le guidage, y compris à une main ou en hauteur. Le plateau auto-agrippant permet de changer d’abrasif en quelques secondes. Un système d’aspiration envoie la poussière vers le boîtier micro-filtre Bosch, ce qui limite l’encrassement de l’atelier et protège mieux les voies respiratoires.

À côté, des ponceuses sans fil comme la Worx Es825 misent sur un pack autour de 59,90 € qui « fait le job ».