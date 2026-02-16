Maisons du Monde : cette décoratrice n’achète que ces pièces en 2026 pour un intérieur unique, loin de l’effet catalogue

En février, mes clients me confient des salons propres mais impersonnels, façon showroom Maisons du Monde. Voici comment je choisis quelques pièces pour tout changer, sans surconsommer.

On rentre chez soi, on aime chaque objet, et pourtant l’ensemble semble sorti d’un catalogue. Ce sentiment revient souvent en février, quand on vit surtout à l’intérieur et que l’on rêve de chaleur sans savoir où commencer. Les collections de Maisons du Monde donnent envie de tout prendre, mais aussi peur de tomber dans un effet catalogue qui se démode dès la saison suivante.

En décoratrice adepte d’une vie plus douce, je n’achète jamais une pièce au hasard : je cherche les éléments qui resteront beaux longtemps et qui racontent quelque chose de vous. Chez Maisons du Monde, je sélectionne peu d’articles, mais bien choisis, que je marie à l’existant. Ce sont eux qui, ces derniers mois, ont vraiment fait la différence dans les intérieurs que j’ai accompagnés. Tout se joue dans quelques choix bien placés.

Les grandes pièces Maisons du Monde qui posent le décor pour de bon

Je commence presque toujours par la salle à manger. La table à manger Circle, avec son plateau effet marbre posé sur un pied en métal blanc, structure la pièce avec une élégance minérale très actuelle tout en restant pratique pour une famille. Autour, j’associe le fauteuil de table Cassandre, qui mêle rotin et textile marron, et parfois la chaise Mangrove en bois de frêne issu de forêts gérées durablement : le contraste entre métal, fibres végétales et bois réchauffe tout de suite l’ambiance.

Au salon, je préfère une seule pièce forte plutôt qu’une multitude de petits meubles. La table basse ronde Sienna, en bois d’acacia et céramique écru effet zellige, ancre l’espace et rappelle l’artisanat, la terre, les tendances 2026 aux formes plus organiques. Je l’accompagne d’un canapé Clio convertible, au tissu en polyester recyclé et couchage 155×190 cm avec coffre intégré, ou d’un canapé Nio plus compact, en bois certifié FSC, pour les petits séjours qui ont besoin d’un vrai couchage d’appoint.

Tapis, lumière et objets : les détails Maisons du Monde qui changent l’ambiance

Quand le sol est trop sage, j’ajoute presque toujours le tapis Ines. Son motif vintage oriental, ses nuances multicolores et orangées réveillent un parquet classique sans avoir à repeindre les murs. Il apporte une chaleur bohème chic et aide à délimiter le coin salon. Pour les intérieurs qui réclament plus de douceur, je me tourne vers des tapis aux reliefs ton sur ton, beige, grège ou terracotta douce, qui structurent l’espace sans l’étouffer.

Côté lumière, je privilégie les suspensions en matières naturelles, mélange de lin et de fibres végétales, qui diffusent une lumière tamisée et habillent le plafond même éteintes. Sur une étagère ou une console, je pose rarement beaucoup d’objets : je préfère un seul vase Cassis en céramique rayée, avec sa poignée et ses lignes graphiques. Avec ou sans fleurs, il fonctionne comme une petite sculpture domestique et suffit à montrer que la décoration a été pensée.

Ma méthode pour éviter l’effet catalogue et garder un intérieur unique

Le secret n’est pas d’acheter toute une gamme, mais de créer un dialogue entre vos trouvailles et ces pièces choisies. J’aime associer une table Circle à un buffet de famille, ou glisser une inspiration Finca Tribale sur une cheminée ancienne. Pour décorer en conscience, j’attends souvent une opération spéciale ou un programme de fidélité, à condition que la pièce réponde vraiment à mes critères. Avant de valider un panier, je me pose toujours ces questions :

Ai-je une place précise pour cet objet ?

S’accorde-t-il avec au moins deux éléments déjà chez moi ?

Son style me plaira-t-il encore dans quelques années ?

Ses matériaux sont-ils adaptés à ma vie quotidienne (enfants, animaux, entretien) ?