Horoscope du lundi 16 février 2026 signe par signe : ces signes vont finir la journée méconnaissables avant l'éclipse

Ce lundi 16 février 2026, à la veille de la Nouvelle Lune éclipsée en Verseau, le ciel bouscule repères et habitudes. Amour, travail, énergie : votre signe reçoit un message particulier qu’il va falloir décoder.

Ce lundi 16 février 2026, le ciel vous glisse un discret « vous avez un message ». Veille de la Nouvelle Lune en Verseau et de son éclipse, le carré entre le Soleil en Verseau et Uranus en Taureau secoue les habitudes, tandis que les autres planètes colorent différemment amour, travail et énergie.

Vous lisez ici votre horoscope du lundi 16 février 2026 signe par signe, repère pour ce lundi : ce qui se joue pour vous en amour, au travail et côté bien-être. Les prévisions mêlent météo astrale et vie quotidienne. Certains signes ne finiront pas la journée dans le même état d’esprit qu’au réveil.

Météo astrale du 16 février 2026

Avant l’aube, le Soleil en Verseau forme un carré à Uranus en Taureau : besoin d’air contre peur de lâcher la sécurité. Les signes fixes (Taureau, Lion, Scorpion, Verseau) peuvent se raidir si un imprévu bouscule leur organisation. En soirée, la Lune rejoint Mars en Verseau, l’émotion s’électrise. Comme le résume Elle, accepter de ne pas tout maîtriser aide à « surfer sur la vague » grâce à une vraie « intelligence du cœur ».

En toile de fond, Mercure en Poissons en bon aspect avec Jupiter en Cancer apaise : on comprend moins par l’analyse que par ce que l’on ressent. Dans « Vivre au rythme de la Lune 2026 », Diane décrit un « rituel du carnet des commencements » que des Capricorne voient en « to do list » et des Taureau en « wish list ». Elle conseille « exprimez librement vos émotions du moment », « faire éclore » vos projets, « nourrir cette intention » et « semer les graines de ses intentions pour le cycle à venir ».

Horoscope du jour signe par signe

Place maintenant à votre signe. Ces tendances pour le horoscope du jour 16 février 2026 mêlent influences planétaires, conseils concrets et climat émotionnel, pour vous aider à gérer amour, travail, argent et énergie au mieux de vos possibilités du moment.

Bélier. Alignez image et ambition, douceur amoureuse, pas d’achats impulsifs.

Alignez image et ambition, douceur amoureuse, pas d’achats impulsifs. Taureau. Parler vrai apaise les liens, budget préservé si vous résistez.

Parler vrai apaise les liens, budget préservé si vous résistez. Gémeaux. Une idée éclaire vos projets, diférez dépenses, visez plutôt le long terme.

Une idée éclaire vos projets, diférez dépenses, visez plutôt le long terme. Cancer. Échanges familiaux rassurants, structurez vos comptes, écoutez vos besoins émotionnels.

Échanges familiaux rassurants, structurez vos comptes, écoutez vos besoins émotionnels. Lion. Questionnements pro mais belles affaires possibles, sortez alléger la tension affective.

Questionnements pro mais belles affaires possibles, sortez alléger la tension affective. Vierge. Climat relationnel tendre, belle opportunité sentimentale ou négociation avantageuse aujourd’hui.

Climat relationnel tendre, belle opportunité sentimentale ou négociation avantageuse aujourd’hui. Balance. Carrière plus fluide, moins de tensions physiques, une relation change doucement de ton.

Carrière plus fluide, moins de tensions physiques, une relation change doucement de ton. Scorpion. Besoin de vérité affective, freinez dépenses passionnelles, privilégiez engagements solides.

Besoin de vérité affective, freinez dépenses passionnelles, privilégiez engagements solides. Sagittaire. Rythme pro remué, misez sur l’adaptabilité, en amour cherchez la stabilité.

Rythme pro remué, misez sur l’adaptabilité, en amour cherchez la stabilité. Capricorne. Envie de sortir d’un carcan, échanges tendres, décisions immobilières ou matérielles favorisées.

Envie de sortir d’un carcan, échanges tendres, décisions immobilières ou matérielles favorisées. Verseau. Travail plus fluide, priorités clarifiées, ouvrez-vous, votre intensité émotionnelle touche fort.

Travail plus fluide, priorités clarifiées, ouvrez-vous, votre intensité émotionnelle touche fort. Poissons. Sensibilité créative utile pro, amour joyeux, surveillez seulement les dépenses téléphoniques.

Veille d’éclipse en Verseau

Pour Verseau, Balance, Gémeaux, cette journée confirme un mouvement déjà engagé ensemble. Vierge, Poissons, Sagittaire élargissent leurs horizons, tandis que Bélier, Cancer, Capricorne, Taureau, Lion, Scorpion apprennent à lâcher prise petit à petit.