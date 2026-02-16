Elle n’avait que 4 € et 20 minutes : ce plat végétarien de fond de placard a bluffé toute la tablée

Fin de mois, 4 € en poche et une famille affamée qui attend le dîner. En vingt minutes, un simple fond de placard va prendre tout le monde de court.

Un soir de fin de mois, une mère de famille ouvre son porte‑monnaie : il reste seulement 4 € et une vingtaine de minutes avant que tout le monde réclame le dîner. Au frigo, pas de viande, presque plus de fromage, juste quelques légumes un peu tristes. Sur le moment, le scénario du repas raté semble écrit d’avance.

Pourtant, les plats sans viande peuvent être terriblement gourmands. Des veloutés d’asperges aux lasagnes végétariennes, des gratins aux currys de légumes, les idées de recette végétarienne pas chère et rapide ne manquent pas. Ce soir-là, c’est un simple bocal de pois chiches et un sachet de riz qui vont tout changer. La solution vient d’un fond de placard.

Quand un fond de placard devient un festin végétarien parfumé

Sur le plan de travail, elle aligne ce qu’elle a : pois chiches, riz, un oignon, quelques épices, un reste de lait de coco ou un yaourt nature. En tête, le souvenir de plats comme le biryani végétarien ou les différents currys de légumes qui mêlent riz, légumes et épices chaudes. L’idée s’impose : un plat végétarien parfumé, façon curry express de pois chiches.

C’est le genre de recettes qui sauvent les petits budgets. Les légumineuses comme les pois chiches ou les lentilles calent vraiment, coûtent peu et remplacent la viande dans l’assiette. En jouant sur les épices – curry, cumin, coriandre, curcuma – on obtient un parfum digne d’un restaurant, en gardant un temps de cuisson très court. L’objectif est simple : tenir les 4 € et les 20 minutes.

Curry express de pois chiches : la recette végétarienne pas chère et rapide

Pour préparer ce plat pour quatre personnes, il suffit de rassembler :

un bocal de pois chiches cuits rincés et égouttés

un grand verre de riz basmati

un oignon, deux gousses d’ail

un peu d’huile, un mélange de curry en poudre, cumin, curcuma

un reste de lait de coco ou de yaourt, sel, poivre, citron, herbes fraîches

Le riz cuit dans une casserole d’eau salée pendant que l’oignon et l’ail reviennent doucement dans l’huile. Quand ils deviennent dorés, on ajoute les épices pour les faire légèrement griller, puis les pois chiches et un peu d’eau ou de lait de coco. Le tout mijote quelques minutes, le temps que la sauce épaississe. Le riz est égoutté, on verse le curry par‑dessus, un trait de citron et des herbes, et le plat part directement à table.

Pourquoi ce plat végétarien a bluffé toute la tablée

Quand la poêle arrive au centre de la table, les odeurs d’épices remplissent la pièce. La sauce est crémeuse, le riz bien parfumé, les pois chiches fondants. Personne n’imagine que ce repas a été improvisé avec quatre euros et un timing serré. On lui parle de cuisine indienne, certains comparent avec leurs souvenirs de curry de légumes dégustés en vacances.

Pour le lecteur, c’est surtout une base à adapter : en hiver, on ajoute dés de carotte, potiron ou chou‑fleur comme dans les nombreux currys de légumes ; en été, on mise sur courgettes et tomates. On remplace les pois chiches par des lentilles, on dose les épices pour les enfants, on glisse les restes dans une lunch box pour le lendemain. Peu d’ingrédients, beaucoup de goût : un allié discret pour tous les soirs pressés.