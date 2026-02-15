Ce gratin de pâtes jambon-béchamel, plus vite qu’une livraison, va transformer vos soirs de flemme

Un soir de froid et de flemme, ce gratin de pâtes au jambon et béchamel s’impose comme le plat du soir idéal. Avec quelques ingrédients de placard, il arrive à table bien avant votre commande de livraison.

Quand le vent de février souffle et que la nuit tombe tôt, l’envie d’un plat brûlant qui sente bon le fromage prend vite le dessus sur la motivation pour cuisiner. On ouvre l’application de livraison, on regarde le délai annoncé et on soupire en rêvant d’un gratin de pâtes qui réchauffe jusqu’aux doigts.

Ce soir-là, il suffit pourtant de quelques pâtes courtes, de jambon blanc, de lait, de beurre et d’un bon fromage râpé pour préparer un gratin de pâtes au jambon et béchamel prêt en environ 25 minutes. Un plat de placard, crémeux, doré au four, qui arrive sur la table bien avant le livreur et change complètement l’ambiance du dîner.

Un gratin de pâtes jambon-béchamel plus rapide qu’une livraison

La force de ce plat, c’est son organisation. Pendant que l’eau des pâtes chauffe, le four passe à 200°C et le jambon se découpe en dés. Les pâtes cuisent une minute de moins que le temps indiqué, pour rester fermes après le passage au four, pendant qu’une béchamel maison s’épaissit tranquillement dans une casserole.

Une fois les pâtes égouttées et versées dans le plat, la sauce les nappe généreusement, le jambon se glisse entre chaque coquille, puis vient une pluie de fromage râpé bien doré. En une quinzaine de minutes au four, la surface devient bien dorée, légèrement croustillante, alors que le cœur reste moelleux et fondant, exactement ce que l’on attend d’un plat réconfortant.

Les ingrédients et gestes clés pour un gratin express au jambon

La bonne nouvelle, c’est que ce gratin se prépare avec des produits très simples, souvent déjà dans le frigo. Pour 4 personnes, il faut :

300 g de pâtes courtes (coquillettes, macaronis ou penne)

4 tranches de jambon blanc, soit environ 200 g

50 g de beurre doux

50 g de farine de blé

60 cl de lait demi-écrémé

150 g de fromage râpé type emmental ou gruyère

1 pincée de noix de muscade, sel, poivre

Tout commence par un roux blanc : le beurre fond sans colorer, la farine est ajoutée d’un coup et mélangée une bonne minute pour chasser le goût de farine crue. Le lait froid arrive ensuite petit à petit, en fouettant, jusqu’à obtenir une béchamel fluide mais pas liquide, parfumée de muscade, de sel et de poivre. Les pâtes et le jambon se mêlent alors à cette sauce brûlante avant d’être recouverts de fromage.

Variantes, accompagnements et restes : le gratin qui s’adapte à tout

Ce socle jambon-béchamel-fromage accepte sans broncher les improvisations de frigo. Quelques bouquets de brocoli précuits ou des champignons de Paris rapidement poêlés apportent couleur et légumes, des dés de lardons fumés ou de poulet rôti donnent un goût plus corsé, tandis que chorizo, tomates séchées, basilic frais ou noix concassées transforment ce classique en plat du dimanche.

Pour équilibrer ce plat généreux, une simple salade verte avec vinaigrette bien moutardée apporte fraîcheur et croquant. S’il en reste, le gratin se garde au réfrigérateur dans une boîte hermétique et se réchauffe avec un filet de lait ou d’eau, au micro-ondes ou au four, où il retrouve même souvent un fromage encore plus fondant.