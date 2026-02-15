"Je ne fais plus que ce plat le dimanche soir" : ce gratin express a conquis ma tribu en février, vous allez l'adopter

Quand février s'étire et que le dimanche soir pèse, un gratin de pâtes express est devenu mon seul réflexe familial. Comment ce plat unique a-t-il conquis toute la table ?

Le dimanche soir de février, quand le ciel reste bas et que tout le monde traîne sa fatigue de la semaine, la question du dîner peut rapidement tourner au casse-tête. Il faut un plat qui tienne au corps, plaise aux enfants comme aux adultes et ne monopolise pas une heure derrière les fourneaux.

Pour beaucoup de familles, la réponse a un nom tout simple : un gratin de pâtes express qui sort du four enfumé, coiffé d’une croûte de fromage doré et croustillant. À force de succès, ce plat unique est devenu le rendez-vous du dimanche soir, au point que certains ne préparent plus que lui pendant tout le mois de février.

Gratin de pâtes express : le rituel du dimanche soir en février

Sortant du four, le plat arrive au centre de la table, le fromage qui bulle encore et un cœur de pâtes nappées de sauce crémeuse. L’odeur de beurre chaud et de noix de muscade remplit la pièce, chacun se sert directement à la louche. Pas besoin d’entrée ni de dessert sophistiqué : ce gratin de pâtes express suffit à tout le monde.

Autre atout, il respecte le timing serré des fins de week-end. Pendant que les 400 g de pâtes cuisent, la sauce se prépare dans une autre casserole, puis le tout file au four pour 15 minutes à 200 °C, juste le temps de former la croûte. En 25 minutes environ, tout le monde est à table.

Les ingrédients et la préparation de ce gratin de pâtes express

Pour 4 personnes, la version classique repose sur des produits du placard. Il suffit de prévoir :

400 g de pâtes courtes (coquillettes, macaronis ou penne)

200 g de dés de jambon blanc

50 g de beurre demi-sel

50 g de farine de blé

600 ml de lait entier

100 g de fromage râpé (emmental ou comté)

1 pincée de noix de muscade, sel, poivre

Les pâtes cuisent dans un grand volume d’eau bouillante salée, en restant al dente pour garder du mordant après le passage au four. Pendant ce temps, la béchamel se fait en quelques gestes : faire fondre 50 g de beurre, ajouter 50 g de farine, fouetter une minute, puis verser peu à peu 600 ml de lait froid en fouettant, avant d’assaisonner avec muscade, sel et poivre. Les pâtes égouttées sont ensuite mélangées aux 200 g de jambon et à la sauce, versées dans un plat beurré, recouvertes de 100 g de fromage râpé puis gratinées environ 15 minutes à 200 °C.

Variantes autour du gratin de pâtes express, entre gourmandise et légèreté

Pour éviter la routine, ce plat se décline facilement. Des poireaux émincés et fondus au beurre peuvent rejoindre les pâtes pour une touche végétale. Côté charcuterie, lardons fumés ou chorizo remplacent le jambon blanc, tandis qu’un comté bien affiné, un duo mozzarella‑parmesan ou un voile de chapelure renforcent la croûte croustillante.

Version légère, le gratin de légumes remplace les pâtes par 600 g de chou-fleur et 400 g de brocoli, cuits puis nappés d’une sauce au fromage blanc (300 g), 3 œufs, 100 ml de lait et 100 g d’emmental. On compte 70 kcal pour 100 g, soit 180 kcal par portion allégée.