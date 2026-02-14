Ce plat d’hiver anti-gaspi vide le frigo avec quelques restes et se prépare vite, les yeux fermés

Un soir de février, trois poireaux, quelques lardons et un fond de crème ont suffi à changer mes dîners d’hiver. Comment ce clafoutis salé est-il devenu mon plat vide-frigo fétiche ?

En février, devant un frigo peu inspirant, on se retrouve avec trois poireaux, un reste de lardons, un fond de crème et un morceau de fromage. On rêve d’un plat unique qui réchauffe sans passer des heures en cuisine. « J’ai enfin trouvé le plat qui vide mon frigo d’hiver » devient alors presque un cri du cœur.

Ce plat existe : un clafoutis salé aux poireaux, façon gratin léger, qui transforme les basiques du frigo en dîner complet. Le clafoutis sucré se décline ici en version rustique où le poireau s’allie aux lardons fumés et au fromage râpé. Résultat, un plat doré et fondant qui embaume la cuisine.

Clafoutis salé aux poireaux : le plat d’hiver qui vide le frigo

Derrière ce plat vide-frigo, il y a une idée simple : utiliser ce que l’on a déjà sous la main. Trois gros poireaux, quelques lardons fumés, des œufs, de la crème liquide entière, un peu de lait et de farine suffisent pour régaler 4 à 6 personnes. Une fois au four, il n’y a plus qu’à mettre la table.

Pour ce clafoutis salé aux poireaux, il faut 3 poireaux, 150 à 200 g de lardons fumés, 3 œufs, 20 cl de crème entière, 10 à 25 cl de lait, 100 g de farine, 50 g de fromage râpé, un peu de beurre, sel, poivre et muscade.

Les gestes clés pour réussir ce clafoutis salé aux poireaux les yeux fermés

Tout commence par le soin apporté aux poireaux. On les rince pour chasser le sable puis on les émince finement. Dans une poêle chaude, les lardons sont saisis à sec ; leur gras sert ensuite à faire fondre les poireaux avec une noix de beurre, environ 10 minutes à feu moyen. L’ennemi numéro un, c’est l’eau : on laisse s’évaporer, quitte à égoutter dans une passoire.

Pendant que la poêlée tiédit, on fouette 3 œufs avec 20 cl de crème et 100 g de farine, assaisonnés de poivre, de muscade et d’un peu de sel. On ajoute le lait progressivement jusqu’à obtenir une pâte lisse. Les poireaux et lardons sont répartis dans un plat beurré, recouverts de cet appareil puis de fromage et de noisettes de beurre, avant 35 à 40 minutes de cuisson à 180 °C. Le clafoutis repose enfin 10 minutes hors du four.

Variantes vide-frigo et accompagnements autour du clafoutis salé aux poireaux

Cet unique plat d’hiver se prête à toutes les improvisations de frigo. Les lardons peuvent être remplacés par du saumon fumé ou des dés de truite, avec de l’aneth, ou par des restes de jambon ou de poulet rôti. Côté fromages, comté, gruyère, emmental, reste de raclette, chèvre frais ou roquefort soulignent à merveille la douceur du poireau.

Servi tiède, ce clafoutis salé aux poireaux s’accompagne idéalement d’une salade verte croquante, mâche, roquette ou frisée, assaisonnée d’une vinaigrette moutardée. L’acidité de la sauce et le croquant des feuilles réveillent le côté crémeux du plat, surtout si l’on ajoute quelques noix ou dés de pomme. Réchauffé doucement au four le lendemain, il reste moelleux et prêt à dépanner un autre dîner.