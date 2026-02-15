Ce cheesecake aux Oreo sans cuisson, prêt en 10 minutes, met tout le monde d'accord sans jamais allumer le four

En 10 minutes chrono, ce cheesecake Oreo sans cuisson assemble une base biscuitée croquante et une crème onctueuse, sans four ni gélatine. Parfait pour un dessert de dernière minute, il cache pourtant deux détails qui changent tout à la découpe et au service.

Quand une envie de dessert réconfortant vous prend en plein après-midi, l’idée de surveiller un four pendant une heure peut vite tout gâcher. Imaginez plutôt un gâteau ultra gourmand, tout en crème et en croquant, que l’on assemble en quelques gestes avant de le laisser tranquille au frais.

C’est exactement la promesse de ce cheesecake Oreo sans cuisson : une base de biscuits noirs croustillants, recouverte d’une crème au fromage frais légère comme un nuage. Dix minutes de préparation suffisent pour un résultat digne d’un salon de thé et un succès assuré auprès des 6 à 8 gourmands autour de la table. Et la suite rend la chose encore plus tentante.

Un cheesecake Oreo sans cuisson, idéal quand on manque de temps

Ici, pas de pâte à cuire ni de bain-marie délicat, tout se joue dans le mélange des textures. On commence par réduire en miettes 300 g de biscuits Oreo, en gardant quelques pièces pour la déco, puis on les mélange avec 100 g de beurre doux fondu jusqu’à obtenir une texture de « sable mouillé ». Ce mélange se tasse fermement au fond d’un moule à charnière de 18 ou 20 cm, chemisé de papier sulfurisé, avant un passage au réfrigérateur.

Le cœur du gâteau repose sur 400 g de fromage frais type Philadelphia, 200 ml de crème liquide entière bien froide, 80 g de sucre glace et une cuillère à café de vanille. Le fromage se détend avec le sucre et la vanille jusqu’à devenir une pommade lisse, tandis que la crème montée en chantilly forme des becs fermes. On incorpore la chantilly délicatement, puis environ 100 g d’Oreo concassés pour ce fameux contraste crémeux-croquant.

Les gestes clés pour un résultat crémeux, croquant… et sans four

En pratique, la base se prépare en trois minutes, la crème en à peine plus de cinq : la promesse d’un dessert prêt en 10 minutes, hors repos, tient largement la route. Le secret vient surtout de la température des ingrédients laitiers, qui doivent être bien froids pour monter rapidement et garder leur tenue. Une fois l’appareil prêt, on le verse sur la base, on lisse soigneusement à la spatule et le gâteau file au réfrigérateur, sans aucune gélatine à manipuler.

L’étape décisive arrive ensuite : le temps de repos. Il faut laisser prendre ce dessert au moins 4 heures au frais, voire toute une nuit pour une découpe nette et une tenue impeccable. Le beurre de la base durcit, la crème et le fromage se figent juste ce qu’il faut. Pour un démoulage propre, un couteau fin passé sous l’eau chaude le long du moule fait des miracles.

Décor, variantes et conservation de ce dessert aux Oreo

Au moment de servir, on s’amuse avec les textures : biscuits restants émiettés, entiers ou plantés en éclats sur le dessus, filet de chocolat noir ou de caramel au beurre salé, voire coulis de fruits rouges pour une note acidulée. Les plus gourmands peuvent s’inspirer d’une version enrichie au mascarpone et chocolat blanc, ou remplacer les Oreo par des spéculoos, voire ajouter une cuillère de pâte à tartiner ou de beurre de cacahuète dans la crème :

version fruitée au coulis de framboises ou fruits rouges,

version très chocolat avec ganache ou chocolat noir fondu,

version épicée aux spéculoos ou twist ultra-américain au beurre de cacahuète.

Ce dessert reste impeccable au réfrigérateur pendant 3 jours, bien couvert sous film ou cloche, sans absorber les odeurs du frigo. Il gagne même en saveur après 24 heures, le temps que les arômes se mélangent et que la base s’assouplisse légèrement tout en restant croquante. Idéal à préparer la veille pour un repas de famille sans stress.