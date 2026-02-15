Cake citron-pavot : cet ingrédient laitier le rend si moelleux que vous devrez en faire deux d'un coup

Quand le four s’ouvre et que la vapeur au parfum de citron envahit la cuisine, difficile d’attendre que le cake refroidisse. Ce cake citron pavot, avec sa croûte dorée et son cœur très tendre, fait partie de ces gâteaux qui rendent l’hiver plus doux. Entre l’acidité lumineuse du citron et le petit craquant des graines de pavot, chaque tranche ressemble à une dose de soleil comestible.

Résultat, le plat se vide si vite qu’on finit souvent par préparer deux cakes à chaque fournée. La texture est ultra moelleuse, presque humide, avec une mie que l’on pourrait qualifier de filante, sans aucune sécheresse même le lendemain. Ce n’est pas un miracle : ce moelleux fou tient à un ingrédient laitier bien précis et à un sirop de citron utilisé au moment parfait.

Cake citron pavot : une base toute simple pour un résultat spectaculaire

La base reste celle d’un cake au citron très simple, que l’on peut préparer au fouet sans matériel sophistiqué. Pour un cake de 6 à 8 parts, il vous faut :

200 g de farine de blé T55

150 g de sucre en poudre

3 gros œufs

100 g de beurre fondu

125 g de yaourt grec ou fromage blanc entier

ou fromage blanc entier 2 cuillères à soupe de graines de pavot

1 sachet de levure chimique

2 citrons jaunes bio, zestes et jus

60 g de sucre glace pour le sirop

On commence par préchauffer le four à 180 °C. Les œufs et le sucre sont fouettés jusqu’à obtenir un mélange bien mousseux et aérien, puis l’on ajoute les zestes très fins des citrons pour parfumer intensément l’appareil. Viennent ensuite le yaourt, le beurre tiédi, puis la farine et la levure tamisées, enfin les graines de pavot, en mélangeant juste assez pour garder l’intérieur du cake léger.

Yaourt grec et sirop de citron chaud : le duo qui crée la mie filante

Ce yaourt grec joue un rôle clé dans le moelleux. Son acidité assouplit le gluten de la farine et empêche la mie de se resserrer en refroidissant ; sa texture dense retient beaucoup mieux l’eau qu’un simple lait. Au final, on obtient une mie filante, très hydratée, et une sensation de crémeux en bouche sans impression de gâteau trop gras.

Pendant la cuisson, un sirop se prépare avec le jus des citrons et 60 g de sucre glace. Dès que le cake citron pavot sort du four, encore brûlant, on verse ce sirop de citron chaud sur toute la surface. La pâte, dilatée, boit le liquide comme une éponge, ce qui imbibe l’intérieur à cœur et donne cette texture incroyablement fondante jusqu’à la croûte.

Conserver ce cake citron pavot moelleux plusieurs jours

Bonne nouvelle, ce cake citron pavot reste parfaitement tendre trois à quatre jours à température ambiante. Le sirop forme une sorte de barrière protectrice, tandis que le yaourt maintient l’humidité. Il suffit de le garder sous cloche ou bien emballé, et surtout d’éviter le réfrigérateur, qui figerait le beurre et donnerait une sensation de gâteau sec. Une astuce supplémentaire consiste à l’envelopper, une fois tiède et après absorption du sirop, dans du film alimentaire : la vapeur prisonnière crée un petit hammam qui confit la mie et renforce les arômes d’agrumes.