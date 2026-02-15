Lèvres gercées : voici le baume maison express prêt en 5 minutes qui fait oublier vos sticks bourrés de pétrochimie

Froid mordant, baumes inefficaces et lèvres qui brûlent au moindre mot : le scénario hivernal classique. Avec cette recette express au karité, cire d’abeille et miel, la réparation change de niveau.

Vent glacé, chauffage à fond, bouche laissée nue : en hiver, les lèvres craquent, brûlent et chaque sourire fait mal. Les sticks du commerce promettent un soulagement rapide, mais leurs formules riches en dérivés pétrochimiques traitent surtout le problème en surface.

Les lèvres, dépourvues de film lipidique, sont plus vulnérables au froid. « On n’hésite pas à mettre un manteau quand il fait froid, mais la plupart d’entre nous ne se couvrent pas la bouche. Les lèvres sont donc plus exposées aux rigueurs de l’hiver », fait remarquer Melissa Piliang, dermatologue à la Cleveland Clinic, citée par HuffPost. D’où l’intérêt d’un baume maison nourrissant.

Pourquoi choisir un baume à lèvres maison ultra simple

Pour Céline Couteau, maîtresse de conférences à l’université de Nantes et docteure en pharmacie, un bon stick reste très basique. « C’est un cosmétique qui peut être parmi les plus simples : une dizaine d’ingrédients suffisent largement ». « C’est pour cela que je conseille un stick ou un baume avec la composition la plus simple possible ». « Contrairement au rouge à lèvres, le baume à lèvres contient peu d’ingrédients qui favorisent l’adhérence, il vaut donc mieux éviter les composants problématiques, car on risque de les avaler. »

Les huiles minérales comme la paraffine ou la vaseline, fréquentes dans les sticks, restent discutées. Elles sont « susceptibles d’engendrer des composés indésirables, détaille UFC-Que Choisir. Certains sont cancérogènes ; d’autres peuvent s’accumuler dans l’organisme, notamment dans les ganglions lymphatiques et le foie et y produire des réactions inflammatoires dont on ignore les conséquences exactes ». Céline Couteau nuance toutefois : « La paraffine liquide ou la vaseline utilisées dans les baumes à lèvres sont de pureté suffisante pour être utilisés dans le domaine cosmétique, et ont des qualités pharmaceutiques reconnues, notamment la création d’un film protecteur à la surface de la muqueuse labiale. » A l’inverse, elle rappelle à propos des huiles végétales : « Ces huiles sont toutes à peu près équivalentes, car toutes contiennent des triglycérides, qui jouent un rôle protecteur et surgraissant. Le reste tient plutôt de l’argument marketing. »

Recette express du baume à lèvres maison karité, cire d’abeille et miel

Pour préparer ce baume à lèvres maison ultra réparateur, faites fondre au bain-marie 10 g de cire d’abeille, 20 g de beurre de karité et 10 g d’huile d’amande douce en cinq minutes. Retirez du feu, ajoutez 1 cuillère à café de miel liquide, fouettez pendant que le mélange tiédit puis versez en petits pots stérilisés. En refroidissant, le baume durcit en texture fondante, à passer sur les lèvres gercées plusieurs fois par jour et en couche plus épaisse le soir.

Bien utiliser ce baume maison et penser à la protection solaire

Ce baume nourrit et répare, mais en cas de fort soleil un stick avec filtre reste utile. « Un stick labial n’a pas besoin de contenir de filtre UV, sauf si on l’utilise aux sports d’hiver ou durant l’été, dans une région avec un fort ensoleillement », précise Céline Couteau. Elle prévient que « Cela risque de sensibiliser les lèvres, en plus du risque d’ingestion du filtre. » Pour l’usage quotidien, la pharmacienne rappelle qu’ »il existe des formules très simples et efficaces en grande surface », pour celles et ceux qui préfèrent alterner avec un produit prêt à l’emploi.