Céline Dion ne fait plus de lifting : cette astuce coiffure simple lifte vraiment le visage après 50 ans, sans chirurgie

Sur les tapis rouges, Céline Dion préfère un simple élastique au bistouri. Son chignon haut ultra‑plaqué lui offre un effet rajeunissant éclair que beaucoup rêvent d’imiter.

Sur les tapis rouges, beaucoup misent sur le bistouri ou les injections pour défier le temps. À contre-courant, Céline Dion préfère ses cheveux. Passée la cinquantaine, la star fait parler d’elle avec une astuce coiffure simple, capable de lisser le front et de réveiller le regard sans rendez-vous en clinique. Son secret se cache dans un chignon, mais pas n’importe lequel.

Dans un portrait où elle apparaît à 53 ans, Céline Dion est déjà décrite comme une icône de beauté qui multiplie les coiffures anti-âge, des carrés longs lumineux aux chignons buns très chics. Plus récemment, ses chignons hauts impeccables, aperçus sur les scènes et événements, ont confirmé une chose : la diva a trouvé une arme redoutable pour gagner quelques années sur les photos. Tout se joue dans la façon de tirer ses cheveux.

Céline Dion, caméléon capillaire qui préfère tirer sur ses cheveux

Depuis ses débuts de jeune fille à permanente des années 1980 jusqu’au blond peroxydé de Las Vegas, Céline Dion a tout osé. « On ne change pas, on met juste les costumes d’autres sur soi… », chantait déjà Céline Dion, rapporte Madame Figaro, et sa chevelure a suivi cette idée. Carré façon Rachel de la série Friends, longueurs wavy, faux carré bob : la chanteuse s’est amusée de décennie en décennie.

Aujourd’hui, plutôt qu’un lifting, elle choisit une voie plus douce : tirer sur les cheveux plutôt que sur la peau, en jouant avec les volumes naturels. En quelques minutes, une coiffure bien pensée lifte les traits pour une soirée tout en conservant la mobilité du visage. L’âge ne disparaît pas, mais le visage semble reposé, plus frais, sans aucune aiguille.

Croydon Facelift : le chignon haut plaqué qui lisse le front

Dans le jargon beauté britannique, cette technique porte un nom bien précis : le Croydon Facelift. Concrètement, il s’agit d’un chignon ou d’une queue de cheval très haut placés et fortement tirés vers l’arrière, au point d’exercer une tension sur la peau. Le front paraît plus lisse, les traits sont légèrement remontés, le visage complètement dégagé. En tirant surtout les mèches aux tempes et au-dessus des oreilles, la peau est entraînée vers le sommet du crâne, ce qui ouvre le regard et affine le port de tête.

Pour reproduire ce chignon liftant à la maison, la méthode reste accessible :

Brosser soigneusement les cheveux, puis appliquer un gel d’aloe vera ou de lin pour les plaquer sans effet carton.

Tirer les mèches vers l’arrière avec une brosse ferme, en insistant sur les tempes, et fixer une queue de cheval très serrée au point le plus haut du crâne, dans l’axe menton-oreille-sommet.

Enrouler les longueurs autour de l’élastique pour former le chignon et le maintenir avec quelques épingles.

Une astuce qui lifte vraiment… à utiliser avec mesure

Cette traction se voit surtout sur les tempes et la queue du sourcil : le regard paraît plus ouvert, plus jeune, presque foxy eyes.

Attention : trop serré, ce chignon peut donner maux de tête ou alopécie de traction. Mieux vaut le garder pour les grandes occasions.