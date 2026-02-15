Pinterest s'emballe pour cette déco poisson ultra tendance : à adopter chez vous avant qu’elle ne soit partout

Sur Pinterest, la déco poisson s’impose dans nos intérieurs comme un air de vacances entre côtes bretonnes et Méditerranée. Comment l’adopter en 2026 sans effet kitsch ?

Sur Pinterest, une tendance s’affiche partout sur les moodboards déco : le motif poisson. Tapis graphiques, vases sculpturaux, coussins brodés envahissent de nombreuses épingles, avec un point commun, l’envie de déco bord de mer à la maison. La météo hésite encore, mais les intérieurs, eux, ont déjà pris le large.

Cette déco poisson nouvelle génération s’inspire autant des côtes bretonnes que des rivages de Méditerranée. Elle détourne les souvenirs de vacances en pièces design : tapis en laine façon carpe Koï, vase iconique en forme de poisson, fauteuil de jardin esprit French Riviera ou papier peint cabinet de curiosités. Résultat : une vraie ambiance vacances à l’année.

Déco poisson : pourquoi Pinterest s’emballe en 2026

Motif nourricier ancré dans la culture méditerranéenne, symbole de chance et d’abondance, le poisson revient à chaque printemps dans la décoration. En 2026, il prend une dimension plus affirmée : on le voit en grand format sur un tapis carpe Koï au milieu du salon, sur un vase design en céramique ou soufflé en verre posé en solo sur une console, presque comme une sculpture contemporaine.

La force de cette tendance tient aussi aux couleurs. La palette 2026 marie baby blue et vert amande aux neutres du bord de mer, bleu marine, blanc et beige sable. Le jaune vanille réchauffe une étagère, l’orange brûlé donne un air seventies à un poster de poissons, quand le burgundy et le vert bouteille installent une atmosphère plus théâtrale autour d’un grand tableau marin.

Les idées déco poisson les plus désirables vues sur Pinterest

Dans le salon, Pinterest plébiscite les pièces fortes. Un tapis en laine évoquant des carpes Koï devient le point de départ du décor, entouré d’un canapé écru habillé de coussins brodés de poissons. Sur le mur, une affiche de banc de sardines ou un miroir en forme de poisson suffit à donner le ton, sans transformer la pièce en décor de station balnéaire.

Dans la salle à manger ou la cuisine, la décoration poisson passe par la table : grande assiette en forme de poisson, plat de service émaillé, verres aux silhouettes de poissons colorés, nappe assortie. Dans la chambre ou la salle de bain, on préfère des touches plus douces, comme une taie d’oreiller motif poisson ou quelques patères en métal façon bord de mer. Sur le balcon, un fauteuil tressé esprit French Riviera et une lanterne en verre en forme de poisson prolongent l’ambiance.

Adopter la déco poisson sans fausse note : le bon dosage

Pour éviter l’effet bric-à-brac, l’idée est de traiter la décoration poisson comme un thème chic, pas comme une collection de souvenirs. On choisit une pièce spectaculaire, tapis ou grand vase, puis deux ou trois rappels plus discrets : un coussin, un set de table, une affiche. L’équilibre vient du jeu entre motifs, matières et taille des poissons, grands au salon, plus petits dans les pièces intimes.

Autre réflexe des intérieurs réussis sur Pinterest : choisir deux ou trois couleurs, par exemple baby blue, jaune vanille et beige sable, ou vert bouteille, blanc et bleu marine. En un week-end, on peut relooker une pièce en mélangeant ces teintes à quelques objets poisson bien choisis, pour retrouver au quotidien une douce impression de vacances prolongées.