Un dimanche pluvieux, une utilisatrice passe tous ses placards au crible de Yuka et tombe sur un unique 100/100, bien loin des produits bio chéris. Que révèle ce score parfait sur ce que nous achetons vraiment ?

Un dimanche pluvieux de février, en plein hiver 2026, une consommatrice saisit son smartphone et ouvre l’application Yuka. Objectif : passer au crible tout le contenu de ses placards et voir ce qu’elle mange vraiment. Dans son esprit, les produits bio, coûteux, aux packagings verts devaient logiquement rafler les meilleures notes.

Le petit jeu commence par curiosité, juste pour « voir ». Les bips se succèdent, les notes s’affichent sur l’écran, parfois vertes, parfois rouges. À force de scanner céréales, sauces, biscuits et conserves, un constat tombe : un seul produit décroche la note parfaite de 100/100. Et ce champion inattendu sort d’un simple rayon apéritif.

Quand Yuka fait exploser les certitudes sur le bio et les produits chers

Plein de consommateurs associent le label bio à la bonne conscience. Dans cette cuisine, plusieurs paquets de gâteaux bio, payés plus cher que la moyenne, affichent pourtant des scores médiocres, entre 30 et 40 sur 100. Sur l’application, la raison apparaît : taux de sucre et de gras saturés très élevés, parfois aussi beaucoup de sel.

Autre déconvenue, des produits de grandes marques, achetés les yeux fermés depuis des années, se retrouvent affublés d’une pastille rouge. Dans les détails, l’utilisateur découvre des additifs classés à risque ou à éviter : émulsifiants, conservateurs, agents de texture. La notoriété ne protège pas des mauvaises surprises et la confiance accordée à ces produits en prend un coup.

Le seul produit à 100/100 sur Yuka, caché au fond du placard à apéritif

Alors que presque tout vire à l’orange ou au rouge, un paquet à moitié entamé attire l’attention, oublié derrière les chips. Des sticks de pois cassés paprika Bouton d’or, marque distributeur d’Intermarché, au packaging simple, achetés lors de courses rapides. Le scan part sans conviction… et affiche un vert éclatant : 100/100, seul produit de la cuisine à atteindre ce score.

La clé se trouve dans la composition. Pas d’exhausteurs de goût, pas de colorants artificiels, aucun additif signalé à risque. La farine de pois cassés, légumineuse riche en fibres et en protéines végétales, remplace la pomme de terre des chips classiques. Résultat : un apport nutritionnel plus intéressant et un produit transformé mais lisible au premier coup d’œil. Contrairement aux biscuits apéritifs classiques, la liste d’ingrédients est ultra courte :

Farine de pois cassés (majoritaire)

Farine de maïs

Huile de tournesol

Assaisonnement paprika naturel

Quand le 100/100 Yuka s’invite aussi dans la salle de bains

Le phénomène 100/100 ne s’arrête pas au contenu des assiettes. En rayon beauté, le Cien sérum à l’acide hyaluronique de Lidl affiche lui aussi 100/100 sur Yuka pour 3,99 €. « Ce sérum prouve qu’un soin de qualité n’a pas besoin de coûter une fortune pour être efficace. », peut-on lire sur SoonNight. Sa formule courte, centrée sur l’acide hyaluronique capable de retenir jusqu’à 1000 fois son poids en eau, ne contient ni parfum ni colorant artificiel.

Le sérum absolu au Bakuchiol de Terravita obtient aussi 100/100 sur Yuka avec une formule à 99 % d’origine naturelle. Ce soin non comédogène écarte parfum synthétique et alcool agressif et réunit Bakuchiol, plante de la résurrection antioxydante, acide hyaluronique et Aloe Vera. Même logique que pour les sticks de pois cassés paprika Bouton d’or : des listes d’ingrédients courtes, lisibles, sans ingrédients jugés controversés par l’application.

Sources Beauté Test

