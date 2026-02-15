Sous la douche, vous gaspillez des litres : ce seau IKEA à 7 € les transforme en économies d’eau sans effort

Chaque matin, des litres d’eau potable filent au drain avant même que la douche ne soit chaude. IKEA mise sur BERGVATTNET pour transformer ce gaspillage invisible en ressource quotidienne.

On allume la douche, l’eau coule, on attend qu’elle soit bien chaude… et pendant ce temps, des litres d’eau parfaitement potable s’échappent dans les canalisations. Ce petit rituel du matin passe inaperçu, mais il pèse lourd sur la consommation du foyer.

Face à ce gaspillage discret, IKEA a mis au point une solution très simple : un seau de douche malin, pensé pour récupérer automatiquement l’eau froide qui partait jusque-là à l’égout. Une trouvaille qui promet d’économiser sans changer vos habitudes.

Le seau de douche BERGVATTNET IKEA transforme l’eau froide en réserve utile

Le seau d’angle BERGVATTNET se pose directement sous le jet dès que la douche est ouverte. Il recueille l’eau froide en attendant l’arrivée de l’eau chaude, puis se retire en un geste une fois la bonne température atteinte. Proposé à environ 6,99 €, ce contenant en polypropylène offre une capacité de 8 litres, avec poignée solide et bec verseur pour transporter et vider facilement, même plein.

Imaginé par la designer Hanna-Kaarina Heikkilä, son format angulaire se cale dans un coin de douche sans gêner les mouvements. Sa couleur discrète s’accorde à toutes les salles de bain, tandis que sa tablette amovible se transforme, hors utilisation, en petite étagère pour gels douche ou soins. Le couvercle et la poignée contiennent au moins 20 % de plastique recyclé, ce qui renforce la logique de sobriété de l’objet. Une fois rempli, l’eau claire récupérée se réutilise partout dans la maison :

arroser les plantes d’intérieur ou du balcon ;

remplir le réservoir des toilettes ou tirer directement la chasse (jusqu’à trois fois) ;

laver les sols ou rincer une serpillière.

Sous la douche, des litres économisés sans changer vos habitudes

Selon Belgaqua, en Belgique, chaque habitant consomme en moyenne 96 litres d’eau par jour. Récupérer 8 litres à chaque douche représente vite plusieurs dizaines de litres par semaine pour un foyer. IKEA rappelle aussi qu’une douche de 4 à 5 minutes permet d’économiser jusqu’à 110 litres par rapport à un bain, surtout avec des robinets et douches dotés d’un aérateur qui injecte de l’air pour garder un bon débit avec moins d’eau.

L’idée est de combiner plusieurs petits gestes : privilégier la douche au bain, réduire un peu le temps passé sous le jet, et capter l’eau froide du début avec BERGVATTNET au lieu de la laisser filer. Chez IKEA, l’objectif affiché est de rendre l’économie d’eau accessible à tous avec des accessoires simples et abordables, du seau de douche aux embouts de robinet économiques.

Une petite astuce d’eau au cœur de la stratégie durable d’IKEA

Cette attention portée à chaque litre s’inscrit dans une démarche plus large de l’enseigne en France. « La France est un marché important où nous osons tester et essayer de développer de nouvelles façons d’être encore plus accessibles et respectueux de l’environnement. La vie à la maison n’a jamais été aussi importante et avec cet investissement, nous voulons répondre aux rêves et aux besoins des Français. Nous voulons encore améliorer nos magasins existants et investir dans la création d’un IKEA omnicanal unique, qui participe concrètement au développement durable. Nous sommes optimistes quant aux opportunités qui s’offrent à nous et à notre avenir en France ! », déclare Jesper Brodin, PDG du Groupe Ingka, dans un communiqué publié sur le site d’IKEA. « IKEA est en France depuis 40 ans. Nous sommes fortement engagés à développer notre activité sur le territoire et apporter notre offre unique au plus grand nombre de Français. En même temps, IKEA avance pour être toujours plus accessible, abordable et durable. Je suis très fier de nos 12 000 collaborateurs, engagés au quotidien pour soutenir nos clients dans la création d’une vie meilleure à la maison », déclare Johan Laurell, Président et Chief Sustainable Officer de IKEA France. Cet engagement global se traduit, dans la salle de bain, par des objets concrets et discrets comme le seau BERGVATTNET, qui transforme une eau autrefois perdue en ressource du quotidien.