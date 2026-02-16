Nouvel An chinois 2026 : ce que les natifs du Serpent doivent faire pour réussir en amour, au travail et avec l'argent

Le 17 février 2026, le Nouvel An chinois ouvre l’année du Cheval de Feu et place le Serpent face à une énergie aussi fougueuse que décisive. Entre travail, amour et argent, quels secrets de réussite devrez-vous activer pour transformer cette année intense en alliée ?

Le mardi 17 février 2026, le Nouvel An chinois 2026 ouvre l’année du Cheval de Feu, l’une des plus intenses du cycle astrologique. Pour les natifs du Serpent, sixième signe du zodiaque chinois, ce changement de lune ne ressemble pas aux autres. L’énergie devient plus vive, plus rapide, parfois brûlante, et bouscule votre prudence naturelle.

Le Serpent reste pourtant ce signe mystérieux, réfléchi et stratège, intelligent, charismatique et guidé par une forte intuition. En 2026, ces atouts se frottent à trois périodes décisives – début d’année, mi-année, fin d’année – sous un ciel fait de jalousies potentielles, de stress financier et de passion en toile de fond. Tout l’enjeu consiste à en faire vos secrets de réussite.

Horoscope chinois 2026 du Serpent : composer avec le Cheval de Feu

Cette année du Cheval de Feu, qui ne revient que tous les 60 ans, démarre à la deuxième nouvelle lune suivant le solstice d’hiver, calculée à l’observatoire de la Montagne Pourpre à Nankin. Elle porte une énergie de liberté, d’élan et de changements rapides : les projets passionnés sont favorisés, mais l’ambiance peut devenir impétueuse si elle n’est pas canalisée.

Pour un Serpent habitué à avancer prudemment en analysant chaque situation, cette fougue collective ressemble à un test. Début d’année, l’enjeu est de sortir de la distance stratégique pour oser des initiatives claires. Au milieu de l’année, il devient utile de recadrer vos choix, puis de consolider en fin d’année ce qui fonctionne vraiment, sans vous laisser entraîner par le tumulte ambiant.

Travail, argent, amour : les vrais atouts du Serpent en 2026

Au travail, le Cheval de Feu pousse le Serpent à se jeter dans la mêlée : finie la simple observation, l’année 2026 demande de prendre des initiatives décisives et de montrer votre valeur par l’action. Pour réussir, choisissez quelques objectifs précis, fuyez les distractions et gardez le cap. Côté finances, la prudence reste votre meilleure alliée : limiter les dépenses évite un stress inutile et installe une stabilité rassurante.

En amour, l’année s’annonce intense. En couple, des événements inattendus peuvent rallumer la flamme à condition de ne pas céder aux jalousies, signalées comme une vigilance majeure pour le Serpent en 2026. Se concentrer sur les gestes positifs, les projets partagés et la tendresse protège le lien. Célibataire, votre charme naturel resplendit, les rencontres se multiplient ; profiter de la passion sans vous précipiter permet de choisir des histoires qui vous respectent vraiment.

Énergie et rituels du Nouvel An chinois 2026 : protéger le Serpent

Face à une année aussi dynamique, votre énergie risque d’être sollicitée en continu. Les prévisions annoncent une vitalité mise à rude épreuve et une nervosité accrue, d’où l’importance de vous ressourcer régulièrement. Sommeil suffisant, alimentation simple et saine, temps calmes loin des écrans : ces routines deviennent un vrai secret de réussite, car elles vous permettent de garder la lucidité dont le Serpent a besoin pour décider.

Les célébrations peuvent aussi vous servir de repère. À Paris, le carnaval et le marché gourmand du 22 février 2026 place de la République, puis le défilé du 13e arrondissement le 1er mars, marquent autant d’occasions d’ancrer une nouvelle mue intérieure avec un simple porte-bonheur serpent.