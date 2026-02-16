Chien ou chat : si l'intérieur de ses oreilles ressemble à du marc de café, ne faites surtout pas cette erreur

Un dépôt noir, sec et granuleux dans l’oreille de votre chat n’a rien d’une simple saleté. Quand il ressemble à du marc de café, une gale des oreilles se cache souvent derrière.

Une soirée calme, le chat roulé en boule sur le canapé… jusqu’à ce qu’il se mette à se gratter l’oreille avec rage, puis à secouer la tête sans s’arrêter. En écartant le pavillon, vous découvrez une masse sombre au fond du conduit, presque noire, qui donne l’impression d’une oreille négligée.

Pourtant, quand ce dépôt est noir, sec, granuleux, qu’il ressemble à du marc de café tassé au fond d’une cafetière, il ne s’agit presque jamais de simple saleté. Chez le chat comme chez le chien, c’est le signe typique d’une gale des oreilles… que la toilette ne fera pas disparaître. Le vrai ennemi est vivant.

Dépôt noir en marc de café : ce que révèle vraiment l’oreille de votre animal

Une oreille saine présente une peau rose pâle, peu odorante, avec parfois un cérumen jaunâtre ou brun, mais gras et lisse. Quand la cavité se remplit d’un amas brun très foncé, friable, qui tache le coton comme de la poussière, il s’agit en réalité d’un mélange de cérumen, de sang séché, de débris de peau et de déjections d’acariens.

Le responsable est l’acarien microscopique Otodectes cynotis, qui vit à la surface de la peau du conduit auditif externe et se nourrit de ces débris. Son activité provoque une inflammation locale et des démangeaisons intenses : l’animal se gratte sans cesse, secoue la tête, se frotte aux meubles, parfois au point de se blesser et de contaminer chiens, chats ou furets voisins.

Pourquoi frotter et nettoyer ne suffit jamais face à la gale des oreilles

Face à ces oreilles noires, beaucoup sortent les lotions, le sérum physiologique et les cotons, persuadés de régler un simple problème d’hygiène. On retire bien une partie du dépôt visible, l’oreille paraît plus propre, mais les acariens, eux, restent bien accrochés à la peau et continuent à pondre leurs œufs hors de portée du chiffon.

Un nettoyage trop énergique sur une oreille déjà enflammée augmente la douleur et peut irriter encore plus le conduit auditif. Les cotons-tiges repoussent le cérumen au fond. Les recettes maison à base de vinaigre ou d’huiles essentielles risquent d’être toxiques pour l’animal, sans jamais tuer réellement la colonie d’acariens installée.

Le seul moyen d’en venir à bout : un acaricide sur au moins 21 jours

Pour stopper la gale des oreilles, il faut passer par le vétérinaire. Après examen de l’oreille et prélèvement de cérumen, observé au microscope pour confirmer la présence d’Otodectes cynotis, il prescrit un acaricide local sous forme de gouttes auriculaires ou de pipette appliquée sur la peau, parfois associé à un anti-inflammatoire ou à un antibiotique si une otite s’est installée.

Son cycle de développement durant environ trois semaines, le traitement doit être suivi rigoureusement pendant au moins 21 jours, même si l’oreille redevient vite rose et propre. Interrompre trop tôt favorise les rechutes. Il est aussi nécessaire de traiter en même temps tous les chiens, chats ou furets du foyer pour casser la contagion et éviter des complications comme l’othématome ou l’atteinte de l’oreille interne. Chez l’humain, le risque reste très faible : un simple lavage des mains suffit en général.