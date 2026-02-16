Griffes du chat : ne coupez plus au hasard, ce rythme idéal change totalement selon son mode de vie

Entre le clic-clic sur le parquet et les accrocs au canapé, nombreux sont les maîtres perdus sur le bon rythme de coupe. Et si la vraie réponse se cachait dans l’activité quotidienne de votre chat et quelques indices discrets sur ses pattes ?

Février, chauffage allumé, chat roulé en boule sur le canapé… jusqu’au moment où le fameux clic-clic résonne sur le parquet. Le tapis accroche, le fauteuil en velours se couvre de traces. Devant ces griffes trop longues, beaucoup de maîtres hésitent : peur de faire mal, peur qu’il se débatte, et impression de ne jamais savoir quand couper.

L’entretien des griffes du chat ne sert pas seulement à sauver le mobilier ; il conditionne son confort, sa façon de marcher, de grimper. Une griffe pousse en continu, mais s’use plus ou moins selon le sol, le temps passé dehors, l’âge. Un chat d’intérieur n’a donc pas les mêmes besoins qu’un baroudeur de jardin.

Couper les griffes du chat : une question de santé avant une histoire de canapé

À la bonne longueur, les griffes aident le chat à se réceptionner quand il saute et à grimper. Trop longues, elles gênent la marche, s’accrochent partout et ne se rétractent plus complètement. Peu à peu, la pointe se recourbe vers le coussinet, jusqu’à parfois le percer, avec douleurs vives et risque d’infection, surtout chez les chats âgés.

Une griffe reste un ongle vivant : au centre, la pulpe rose concentre nerfs et vaisseaux. Couper trop court fait saigner et crée une douleur que le chat n’oublie pas, d’où les séances catastrophiques. Pour limiter ce risque, mieux vaut viser la pointe cornée et espacer les coupes : un repère courant situe la fréquence entre quatre et six semaines.

Toutes les 4 à 6 semaines ? Un rythme à adapter au mode de vie du chat

Ce repère reste un point de départ, pas une règle fixe. Un chat d’extérieur qui arpente le bitume, grimpe aux arbres, chasse dans le jardin use ses griffes sur les surfaces dures. Chez lui, la coupe devient souvent anecdotique, limitée aux ergots, ces petits « pouces » qui ne touchent jamais le sol. En hiver, même ces baroudeurs sortent moins : leur usure naturelle diminue, leurs journées se calment, car « Les animaux sont naturellement réglés sur la lumière. Ils se lèvent et se couchent avec le soleil », explique Anne-Claire Haas, comportementaliste pour chats et chiens, citée par Notre Temps.

À l’opposé, un chat d’intérieur glisse sur le carrelage, la moquette ou le parquet. Même avec un griffoir, l’usure reste souvent insuffisante pour compenser la pousse continue. Pour ces profils, respecter l’intervalle bas, autour de quatre semaines, évite que les griffes ne deviennent de véritables hameçons, surtout chez les animaux âgés ou en surpoids. Mieux vaut alors contrôler les pattes très régulièrement, quitte à couper seulement quelques griffes par séance pour préserver la confiance.

Les signaux à surveiller pour savoir quand couper les griffes

Le calendrier reste un simple mémo ; la vraie réponse se lit sur les pattes de votre chat. Surveillez quelques signaux très concrets :

griffes visibles au repos, alors qu’elles devraient être rétractées ;

bruit de clic-clic sur carrelage ou parquet ;

accrochages répétés au tapis, aux plaids, à vos vêtements ;

griffe qui se recourbe vers le coussinet, surtout l’ergot, avec rougeur.

Dès qu’un de ces signes apparaît, une coupe s’impose, ou un vétérinaire si la griffe semble incarnée. En calant votre rythme sur ces indices et sur l’activité réelle de votre compagnon, vous n’aurez plus à deviner.