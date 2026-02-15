Horoscope du 16 au 22 février 2026 : ces signes bousculés par l'éclipse, avec analyse amour et travail signe par signe

Du 16 au 22 février 2026, l’éclipse en Verseau et l’entrée du Soleil en Poissons bousculent vos repères. Amour, travail, argent : jusqu’où ces vibrations feront-elles bouger votre semaine ?

Entre ciel électrique et vague de romantisme, la semaine du 16 au 22 février 2026 promet des tournants discrets mais profonds. Votre horoscope de la semaine du 16 au 22 février 2026 éclaire les zones où amours, travail et équilibre intérieur bougent vraiment.

Au cœur de ces jours, la Nouvelle Lune et l’éclipse solaire en Verseau du 17, puis l’entrée du Soleil en Poissons le 18, redistribuent les cartes émotionnelles. Avec Saturne et Neptune réunis en Bélier le 20, chacun ressent l’envie de revoir certaines priorités.

Climat astral : une semaine de transition entre Verseau et Poissons

Lundi 16, le Soleil en Verseau, bousculé par Uranus en Taureau, souffle un besoin de liberté et quelques imprévus. Mardi 17, la Nouvelle Lune éclipsée en Verseau agit comme un bouton reset, idéale pour tourner une page relationnelle ou professionnelle.

À partir du 18, le Soleil qui passe en Poissons rend l’ambiance plus sensible et tournée vers l’intuition. Le 20, la conjonction de Saturne et Neptune en Bélier confronte rêves et réalité, tandis que Vénus en Poissons, soutenue par Jupiter en Cancer, réchauffe les échanges.

Horoscope du 16 au 22 février 2026 signe par signe

Bélier : amour intense, possible coup de foudre pour les célibataires ; au travail, obstacles franchissables si vous dosez mieux argent, temps et énergie. Taureau : envie de liberté dans le couple à apaiser par des preuves de loyauté ; perspectives financières solides, à condition d’éviter excès et entêtement. Gémeaux : une remarque pique votre fierté mais l’amour reste protégé ; surveillez surtout vos dépenses et gardez la tête froide face au succès. Cancer : ambiance affective généreuse, presque roman d’amour, si vous respectez la sensibilité de chacun ; redressez vite le budget et ménagez votre circulation. Lion : parlez franchement, les malentendus se dissipent et une rencontre peut marquer un tournant ; évitez achats impulsifs, utilisez plutôt votre énergie au bureau. Vierge : une conversation posée facilite la réconciliation ; célibataire, prudence avec les charmeurs, pendant que vous rangez papiers, comptes et récoltez enfin des résultats professionnels.

Balance : climat amoureux serein, vous recherchez dialogue et tolérance ; côté argent, rigueur bienvenue, votre énergie gagnant à être canalisée vers des projets structurés. Scorpion : petites tensions de couple à désamorcer en écoutant mieux ; période passionnée pour les célibataires, mais protégez votre sommeil et évitez décisions professionnelles trop définitives. Sagittaire : la sérénité revient dans le foyer, les rencontres sont favorisées si vous restez honnête ; malgré une rentrée d’argent, refusez les plans douteux. Capricorne : couple stable, ambiance rassurante ; célibataire, vous attirez facilement, soutenu par une chance matérielle qui aide à régler des dossiers en attente et à structurer votre avenir professionnel. Verseau : votre relation se consolide grâce à des projets partagés, voire un déplacement ; vos démarches financières avancent bien, à condition d’écouter les signaux de votre corps. Poissons : compliments et gestes tendres nourrissent le couple ; en solo, votre pouvoir de séduction explose, tandis qu’une excellente forme soutient vos ambitions et une meilleure organisation matérielle.

Conseils pour vivre au mieux cette semaine

Prenez le temps d’écouter vos intuitions avant d’agir, surtout autour du 17. Une parole honnête ou un budget clarifié suffit parfois à changer l’atmosphère.