«Je ne comprends pas comment j’ai pu m’en passer» : cet accessoire IKEA à 3 € rend l’essoreuse à salade inutile

Entre évier encombré et essoreuse XXL, préparer une simple salade tourne souvent à la corvée. Un accessoire IKEA inattendu promet de tout simplifier en quelques secondes.

On croit tous connaître la corvée : rincer la salade dans l’évier, sortir l’énorme essoreuse qui prend la moitié du plan de travail, tourner la manivelle, puis laver tout l’engin. Pour une simple poignée de jeunes pousses, l’opération paraît vite disproportionnée, surtout dans une petite cuisine déjà encombrée.

C’est là qu’un tout petit accessoire IKEA surprend beaucoup d’utilisateurs, au point d’inspirer ce fameux « Je ne comprends pas comment j’ai pu m’en passer ». Il s’agit du shaker à salade IKEA UPPFYLLD, un contenant malin vendu autour de 3 € qui lave, rince et égoutte la salade en quelques secondes. De quoi reléguer l’essoreuse au fond du placard pour le quotidien.

Essoreuse à salade : efficace, mais souvent trop encombrante

Les guides consacrés aux essoreuses à salade rappellent régulièrement les mêmes limites : gros volume, bol imposant, couvercle, panier interne et mécanisme à ficelle ou à pompe qui remplissent vite l’évier. Ces modèles restent très pratiques pour les grandes tablées, mais moins adaptés aux repas solo ou en couple.

Autre point qui agace : l’eau. On remplit largement le bol, on rince parfois sous le robinet ouvert, avant de devoir laver chaque pièce une par une. Certains modèles de marque montent entre 30 et 60 €, ce qui peut sembler excessif quand on mange seulement une petite salade verte le soir.

UPPFYLLD, le shaker IKEA qui lave, rince et égoutte dans un seul geste

Le héros du jour s’appelle UPPFYLLD, « shaker à salade avec passoire ». Sa capacité atteint 1,4 litre pour environ 22 cm de hauteur et 13 cm de diamètre. Compact, il trouve facilement sa place dans un placard ou la porte du réfrigérateur. Affiché à 3 € en Outlet sur le site IKEA, il est conçu en plastique résistant, compatible lave-vaisselle avec une eau de rinçage jusqu’à 40 °C.

Son fonctionnement reste très simple : on glisse les feuilles de salade, on ajoute un fond d’eau, on ferme puis on secoue quelques secondes. Le fond perforé fait office de passoire ; en le retirant au-dessus de l’évier, l’eau chargée de terre et d’impuretés s’écoule. Le fabricant met en avant un vrai atout : ce système permet de réduire la consommation d’eau par rapport à un rinçage prolongé sous le robinet. UPPFYLLD sert aussi de récipient de conservation hermétique pour fruits, légumes ou herbes fraîches.

Rincer des petits fruits fragiles sans les écraser.

Garder de la salade déjà lavée au frais pour le lendemain.

Égoutter rapidement des tomates cerises ou des herbes coupées.

Shaker UPPFYLLD ou essoreuse classique : à chacun sa salade

Pour une famille nombreuse ou un grand repas, l’essoreuse à salade classique garde tout son intérêt : grosse capacité, feuilles très croquantes pour six personnes d’un coup. En revanche, pour un foyer de une à deux personnes, ou pour une salade d’appoint le midi, le shaker UPPFYLLD couvre largement les besoins, tout en prenant beaucoup moins de place qu’un modèle type TOKIG ou qu’une essoreuse UPPFYLLD à manivelle.

L’autre différence se joue au quotidien : un seul contenant à rincer, moins d’eau utilisée, la possibilité de ranger directement la salade lavée au frigo dans le même récipient. Petit à petit, ce geste devient automatique, et l’ancienne essoreuse reste au placard pour les rares grandes occasions, quand le petit shaker vert vif a déjà gagné son statut d’indispensable.