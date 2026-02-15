Cheveux mousseux sous la pluie ? Cette pâte à base de cet ingrédient de cuisine dompte les frisottis sans fer à lisser

Il suffit d’une sortie sous la pluie pour que des cheveux mousseux ruinent un brushing, même quand tout était parfait cinq minutes plus tôt. La fibre capillaire peut absorber jusqu’à 30 % de son poids en eau, gonfle, les écailles se soulèvent et les frisottis s’invitent partout, surtout sur le dessus de la tête.

Pour éviter d’enchaîner fers à lisser et sérums coûteux, une astuce de cuisine fait parler d’elle : une pâte minute à base d’un amidon très fin, qui agit comme un « silicone végétal » en gainant le cheveu. Ce type de soins rappelle les leave-in pros : « Ce type de formules est pensé pour rester dans les cheveux et les protéger à chaque étape, du séchage jusqu’au coiffage final », expliquent les spécialistes Ki.Sui de Salón Yöy, cités par Doctissimo. Reste à voir comment l’utiliser par temps humide.

Cheveux mousseux par temps humide : ce que l’humidité déclenche vraiment

Quand l’air est gorgé d’eau, l’humidité cherche à pénétrer en priorité les cheveux secs ou poreux. La fibre aspire l’eau comme une éponge, les écailles se soulèvent et la chevelure gonfle de façon anarchique, surtout sur la « couronne » et les mèches autour du visage. Un simple test du verre d’eau permet de mesurer cette porosité : une mèche qui coule vite au fond révèle un cheveu très vulnérable à la météo humide.

Les pros ciblent donc d’abord le sommet du crâne. Dans une vidéo LolaVie, Jennifer Aniston montre du doigt cette zone et confie que « c’est ici que les frisottis apparaissent généralement », avant de rappeler que « en vaporisant sur les racines, c’est là que l’on obtient le plus de volume », explique-t-elle, citée par Doctissimo. Elle insiste aussi sur le dosage : « Avec un peu, ça suffit », tandis que Courteney Cox résume l’effet démêlant par « Je ne me brosse pas les cheveux… alors le fait que ça se démêle aussi facilement, c’est un miracle, non ? ».

Fécule de maïs : ce « silicone végétal » qui gaine sans alourdir

La fécule de maïs est riche en amidon, capable de combler les micro-brèches du cheveu sans le graisser. Elle retient l’eau utile à l’intérieur de la fibre tout en créant un film ultra-fin en surface, qui limite les échanges avec l’humidité extérieure. Le résultat rappelle un lissage léger : tombé plus lourd, mèches disciplinées, électricité statique calmée, même sans fer à lisser.

Pour préparer la pâte, il suffit de mélanger dans une casserole hors du feu :

2 cuillères à soupe de fécule de maïs

100 ml d’eau tiède

1 cuillère à soupe d’huile de coco

On délaye bien, puis on chauffe à feu doux en remuant jusqu’à obtenir une gelée translucide. Hors du feu, on incorpore l’huile de coco, on laisse tiédir : la texture devient une crème onctueuse prête à gainer les longueurs.

Mode d’emploi de la pâte anti-frisottis et gestes à copier des pros

Sur cheveux humidifiés et essorés, on applique la pâte tiède des mi-longueurs vers les pointes, avec une fine couche sur le sommet de la tête, là où les frisottis démarrent. Pose sous serviette chaude ou bonnet de douche pendant 20 à 30 minutes, rinçage abondant, shampoing doux puis jet d’eau fraîche pour lisser les écailles. Les experts rappellent que « Les produits antihumidité les plus efficaces combinent en général des actifs hydratants avec des ingrédients d’origine naturelle, qui aident à maintenir l’équilibre de l’eau dans le cheveu et à adoucir la fibre sans l’alourdir », détaille encore l’équipe Ki.Sui. Et gare à l’excès : « Une des croyances les plus répandues est de penser que plus on en applique, mieux ça fonctionne », préviennent les stylistes Ki.Sui, avant de rappeler que « Il est aussi fréquent de ne l’utiliser que comme protecteur thermique et d’oublier sa fonction de soin quotidien, ou de l’éviter sur cheveux fins par peur qu’il n’apporte du poids ».

On peut garder une noisette de pâte très diluée en leave-in léger sur le dessus de la tête les jours de pluie, en écho au conseil des experts pour qui « Un bon leave-in devrait être un allié facile et polyvalent ». Un spray coiffant bien choisi peut compléter ce rituel maison : « Ce spray donne du volume sans assécher, tout en réparant les cheveux abîmés. Une révolution pour celles qui enchaînent les brushings », souligne Beauté-Test. En ajoutant une serviette microfibre, une taie d’oreiller en soie et un brossage doux, cette pâte minute devient une alliée précieuse pour garder des longueurs lisses même quand l’air est saturé d’humidité.