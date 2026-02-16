Fenêtres embuées tous les matins ? Ce mélange à 2 ingrédients stoppe la condensation et évite les moisissures cet hiver

Chaque matin, vos fenêtres sont couvertes de buée et vos rebords restent détrempés. Entre choc thermique, humidité excessive et geste clé oublié, une routine simple change tout.

Chaque matin, les mêmes traces sur les vitres: ruissellements, buée opaque, rebords détrempés. Dans les logements mal isolés, ces fenêtres embuées ne sont pas qu’un détail agaçant. Elles laissent l’humidité s’installer, avec à la clé moisissures, odeurs de renfermé et murs qui s’abîment peu à peu.

On pense souvent qu’il faut changer tout le double vitrage pour en sortir. En réalité, quand on comprend comment la condensation se forme et que l’on corrige quelques gestes du quotidien, un simple mélange à deux ingrédients de cuisine suffit à garder les vitres claires plusieurs jours d’affilée. La surprise vient de là.

Pourquoi vos fenêtres embuées ruissellent surtout le matin d’hiver

L’air intérieur est chauffé autour de 19 à 21°C et chargé en vapeur d’eau par les douches, la cuisine ou la respiration. Quand il rencontre une vitre très froide, la vapeur se transforme en gouttelettes dès que l’écart dépasse environ 10°C: c’est le choc thermique. Plus la nuit a été froide et le chauffage fort, plus les vitres dégoulinent au réveil.

Autre indice que l’air est trop humide: buée quasi permanente, auréoles sur les murs, linge qui sèche mal, sensation d’air lourd. Les spécialistes rappellent qu’un logement devrait rester entre 30 et 45 % d’humidité, et ne jamais dépasser 50 %. Au-delà, les moisissures adorent s’installer autour des fenêtres et dans les angles.

Avant le mélange: faire baisser l’humidité et déboucher les grilles

Avant toute astuce anti-buée, il faut surveiller ce qui se passe dans l’air. Un petit hygromètre à environ 8 € permet de vérifier le taux dans les pièces à risque. L’Agence de la transition écologique recommande d’aérer chaque jour entre cinq et dix minutes. Fenêtres grandes ouvertes, même s’il pleut: l’air extérieur, une fois réchauffé, devient plus sec que l’air saturé resté dedans.

Les grilles en haut des fenêtres jouent aussi un rôle clé. Quand elles sont encrassées par la poussière et les pollens, les experts en bâtiment estiment que leur débit d’air peut chuter de 30 à 50 %. L’air neuf n’entre plus, la VMC force et l’humidité stagne. Un nettoyage tous les 3 à 6 mois dans une eau savonneuse, avec séchage complet avant de remonter les éléments, suffit pour rétablir une circulation correcte, à condition de ne jamais les boucher avec du ruban adhésif.

Le mélange eau et liquide vaisselle qui bloque la condensation

Une fois l’air mieux géré, ce mélange maison crée une barrière anti-buée sur les vitres. Il faut verser un demi-litre d’eau tiède dans un récipient, ajouter une cuillère à café de liquide vaisselle dégraissant, puis mélanger doucement. Sur des vitres propres et bien sèches, on imbibe un chiffon microfibre, on l’essore légèrement et on frotte toute la surface intérieure en mouvements circulaires.

Le secret tient dans la dernière étape: ne pas rincer. On laisse sécher tel quel ou on essuie à peine l’excédent avec un chiffon sec. Le liquide vaisselle dépose un film hydrophobe transparent qui modifie la façon dont l’eau accroche au verre. Les microgouttes glissent avant de former une buée opaque, ce qui garde les fenêtres nettes plusieurs jours, surtout si l’on continue à aérer brièvement matin et soir.