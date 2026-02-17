Voici le plafonnier LED Castorama à 3,90 € qui change tout dans la salle de bain… s'il en reste près de chez vous

À l’heure où chaque kilowatt compte, Castorama casse les prix avec un plafonnier salle de bain LED à 3,90 €. Lumière puissante, IP44 et stock limité attisent la ruée sur ce petit disque blanc.

Hiver qui s’étire, miroirs embués, ampoules jaunâtres qui n’éclairent qu’à moitié : pour beaucoup, la salle de bain reste ce coin sombre où l’on se prépare à tâtons. Entre facture d’électricité qui grimpe et peur de toucher au plafond, on conserve des luminaires vieillissants bien plus longtemps que prévu.

Une grande enseigne de bricolage a pourtant décidé de casser cette routine avec un modèle pensé pour les pièces d’eau, vendu au prix d’un simple café. Chez Castorama, le plafonnier de salle de bain LED Carthamus s’affiche en ce moment à seulement 3,90 €, de quoi revoir complètement l’éclairage sans affoler son budget ni sortir tout l’outillage.

Plafonnier salle de bain LED Castorama 3,90 € : un vrai éclairage principal

Souvent, à moins de 5 euros, on s’attend à un gadget d’appoint. Ici, il s’agit d’un véritable plafonnier salle de bain LED de 14 W, rond, blanc, prévu pour être la source lumineuse principale. Avec ses 1800 lumens en blanc neutre (environ 4000 K), il offre une lumière franche et homogène, idéale pour se maquiller, se raser ou préparer les enfants le matin.

Son diamètre de 22 cm et son design très sobre lui permettent de se fondre aussi bien dans une petite salle de bain que dans une buanderie. La LED intégrée, non dimmable, évite de se poser la question des ampoules compatibles, et l’ensemble est garanti 2 ans, ce qui reste rare à ce niveau de prix.

Un plafonnier pratique, économique et sécurisé pour les pièces humides

Côté consommation, ses 14 W restent modestes pour un flux aussi puissant, puisque la technologie LED utilise l’énergie bien plus efficacement que les anciennes ampoules à incandescence ou halogènes. Résultat : un éclairage confortable au quotidien, sans mauvaise surprise sur la facture, surtout dans une pièce que l’on allume plusieurs fois par jour.

La sécurité n’a pas été sacrifiée pour autant. Ce modèle affiche un indice de protection IP44, ce qui signifie qu’il résiste aux projections d’eau et à la poussière, une condition indispensable au-dessus d’une douche ou près d’un coin lavabo. Conçu pour les pièces humides, il trouve aussi sa place dans un cellier ou un garage légèrement exposé.

Une offre Castorama limitée à 10 000 pièces à surveiller de près

Ce plafonnier Carthamus fait partie des Top offres de février chez Castorama, avec un stock annoncé de seulement 10 000 unités pour l’ensemble des magasins participants. À 3,90 €, il figure parmi les luminaires de salle de bain neufs les plus accessibles du moment, tout en restant un produit garanti et conforme aux usages en pièce d’eau.

Cette promotion apparaît dans les catalogues jusqu’au 24 février 2026, mais la disponibilité varie selon les points de vente. Avant de traverser la ville, mieux vaut vérifier les stocks en ligne ou contacter son magasin. Pour une salle de bain, une buanderie ou un couloir un peu sombre, ce petit disque blanc peut rapidement devenir l’allié lumière le plus malin de la maison.