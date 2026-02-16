Poulet rôti : cette méthode aux agrumes et herbes de Provence le garde juteux, ne le faites plus autrement

Un poulet fermier qui dore au four, les agrumes et les herbes de Provence qui embaument la maison un dimanche d’hiver. Voici ma version ultra moelleuse, avec un détail de préparation qui change tout.

Un poulet qui dore tranquillement au four pendant qu’il fait froid dehors, l’odeur des agrumes qui court dans le couloir, les herbes de Provence qui rappellent l’été : tout est réuni pour un vrai déjeuner d’hiver. Ce plat simple devient alors un moment à part, presque un rituel, surtout quand la viande reste juteuse.

Avec un poulet rôti aux agrumes et herbes de Provence, la peau craque, la chair reste moelleuse et le parfum envahit la maison du matin jusqu’au café. Pas besoin de techniques compliquées, mais quelques gestes précis suffisent à éviter le moindre morceau sec. Tout se joue dans la préparation et dans la cuisson.

Poulet rôti aux agrumes et herbes de Provence : le trio qui change tout

La base, c’est un beurre pommade bien travaillé. Les recettes recommandent 100 g de beurre doux, mélangé avec des herbes de Provence séchées, du sel, du poivre, de l’ail finement haché et parfois les zestes d’orange et de citron. Ce beurre aromatique nourrit la viande et parfume chaque bouchée, bien plus qu’une simple marinade en surface.

Vient ensuite le jeu sous la peau : on la décolle délicatement pour glisser ce beurre directement au contact des blancs, puis on masse aussi l’extérieur du poulet. À l’intérieur de la carcasse, on place des quartiers d’orange et de citron, les gousses d’ail restantes en chemise et des branches de thym et de romarin. En chauffant, ces fruits libèrent une vapeur humide qui agit comme un diffuseur d’arômes et protège la viande de la sécheresse.

Ingrédients et préparation : les gestes clés pour une chair moelleuse

Pour 4 à 5 personnes, il suffit de choisir des produits simples mais de qualité :

1 poulet fermier d’environ 1,5 à 1,8 kg

100 g de beurre doux pommade

1 citron jaune bio et 1 à 2 oranges bio

3 gousses d’ail

2 cuillères à soupe d’herbes de Provence séchées

4 branches de thym frais et 4 branches de romarin

Fleur de sel ou sel de Guérande, poivre du moulin, un filet d’huile d’olive

Le four est préchauffé à 180°C. On mélange le beurre mou avec les herbes de Provence, le sel, le poivre et une gousse d’ail hachée. Cette pommade est glissée sous la peau puis étalée sur tout le poulet. Les agrumes, coupés en quartiers, l’ail en chemise et les herbes fraîches garnissent la cavité. Un filet d’huile d’olive sur la peau aide à obtenir une croûte bien dorée.

Cuisson, arrosage et accompagnements qui embaument toute la maison

La règle d’or pour un poulet jamais sec est simple : compter 45 minutes par kilo à 180°C. Pour un poulet de 1,6 kg, la cuisson tourne donc autour d’1 h 15. Les chefs de famille conseillent de commencer sur une cuisse, puis sur l’autre, avant de finir sur le dos. Toutes les 15 à 20 minutes, on arrose la volaille avec le jus mêlé au beurre fondu pour garder la peau croustillante et la chair bien humide.

Une fois la cuisson terminée, le poulet repose une dizaine de minutes sous une feuille de papier aluminium posée sans serrer. Les sucs se redistribuent alors dans la viande. Autour, on peut avoir glissé des pommes de terre grenaille coupées en deux, du fenouil ou des carottes glacées au miel et au thym, qui rôtissent directement dans le jus. Toute la maison profite alors du parfum des agrumes et des herbes du sud.