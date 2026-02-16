Ce légume d’hiver qu’on jette d’habitude transforme vos pâtes en pesto ultra-onctueux et fait oublier le basilic

En plein hiver, un simple tronc de brocoli peut se transformer en pesto d’hiver ultra-onctueux, économique et anti-gaspi. Comment cette sauce verte parvient-elle à faire oublier la version au basilic ?

Soir d’hiver, placards un peu tristes, envie urgente de pâtes au pesto… mais le basilic coûte cher et les bocaux industriels ne font pas rêver. Pourtant, la solution se cache déjà dans votre frigo : un légume que tout le monde achète en hiver sans imaginer qu’il peut donner la sauce la plus crémeuse de la saison.

Sur la planche à découper, il reste ce gros pied de brocoli, que l’on envoie d’habitude à la poubelle. Or les tiges de brocoli représentent environ 50 % du poids du légume. Les utiliser pour un pesto d’hiver maison, c’est transformer un déchet en or vert, avec une texture si onctueuse qu’elle fait vraiment oublier le basilic.

Pourquoi le pesto d’hiver au brocoli détrône la version au basilic

En plein hiver, le brocoli est abondant et abordable, quand le basilic devient rare et coûteux. Garder le tronc, plutôt que le jeter, réduit la facture et le gaspillage. Nutritionnellement, le pied contient autant de vitamine C et de fibres que les fleurettes, un vrai coup de pouce pour l’immunité et le transit quand il fait froid.

Côté goût, le cœur de tige est plus doux que les bouquets, avec une note légèrement sucrée qui rappelle la noisette. Cette base ronde donne un pesto de brocoli velouté, moins herbacé que le basilic, très réconfortant. Autre atout : une fois mixé, ce pesto se conserve 1 semaine au réfrigérateur, alors que le basilic noircit vite.

Les ingrédients clés pour un pesto de tiges de brocoli ultra-onctueux

Pour 4 personnes, il suffit de récupérer environ 150 à 200 g de tronc épluché et d’y ajouter :

30 g de parmesan râpé

20 g de graines de tournesol

50 g d’huile d’olive vierge extra

vierge extra 1 gousse d’ail, sel, poivre, un peu de jus de citron si besoin

La réussite se joue dans les gestes. On épluche généreusement le pied pour retirer toute la partie fibreuse, jusqu’au cœur vert pâle. Les morceaux cuisent ensuite seulement 5 minutes à la vapeur, pour rester tendres, bien verts et riches en vitamines. On mixe avec l’ail, le parmesan et les graines, puis on verse l’huile en filet pour créer une émulsion brillante, ajustée avec un peu d’eau de cuisson ou de citron selon la texture voulue.

Conserver et utiliser ce pesto d’hiver anti-gaspi au quotidien

Une fois prêt, le pesto se glisse dans un bocal propre. En lissant la surface et en la recouvrant d’une fine couche d’huile d’olive, il garde sa couleur et son fondant plusieurs jours. Ce petit pot devient alors un joker pour les soirs pressés : il enrobe des pâtes ou des gnocchis, se tartine sur du pain grillé, sert de dip avec des crudités ou remplace la garniture d’un fond de tarte salée.

Une cuillère ajoutée sur un velouté de légumes d’hiver suffit aussi à apporter couleur et rondeur. Et si vraiment il en reste au fond du pot, ce pesto se prête bien aux recettes anti-gaspi : mélangé à une pâte à cake salé ou utilisé pour parfumer des légumes rôtis, il prouve qu’un simple tronc de brocoli peut changer tout un dîner.