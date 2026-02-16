Ce curry crémeux de pommes de terre à moins de 1 € la part change mes soirées d’hiver en 20 minutes

Quand l’hiver s’installe, ce curry de pommes de terre au lait de coco s’impose comme le dîner express, bon marché et ultra réconfortant. En vingt minutes, quelques ingrédients du placard suffisent à remplir quatre assiettes bien fumantes.

Quand le froid s’installe et que les vitres se couvrent de buée, l’odeur d’oignons qui rissolent change aussitôt l’ambiance de la cuisine. En quelques minutes, la pièce devient un refuge où l’on a envie de poser une assiette fumante sur la table. Dans ces soirs d’hiver, la pomme de terre se prête idéalement aux plats mijotés qui tiennent au corps.

Ici, elle devient la star d’un curry de pommes de terre au lait de coco, très crémeux et parfumé d’épices douces. Pour quatre personnes, ce plat réclame une poignée d’ingrédients du placard et revient à environ 3 à 4 €, soit autour d’un euro par bol. Prêt en une vingtaine de minutes, il réchauffe aussi bien les mains que l’humeur quand la nuit tombe tôt.

Les bons ingrédients pour un curry de pommes de terre au lait de coco tout petit prix

La base est courte : 800 g de pommes de terre, 400 ml de lait de coco, 2 oignons jaunes et 2 gousses d’ail. Une cuillère à soupe d’huile neutre et 2 cuillères à soupe de curry en pâte ou en poudre suffisent pour parfumer le tout. Gingembre râpé, sel, poivre et coriandre fraîche sont bienvenus, mais restent facultatifs.

Pour une texture parfaite, quelques choix comptent beaucoup : Ils jouent à la fois sur la tenue des morceaux et sur le côté plus ou moins nappant de la sauce. Rien de technique, mais ces détails se sentent à chaque cuillerée.

Pommes de terre Charlotte ou Amandine : chair ferme qui reste en cubes après cuisson.

Bintje un peu farineuse : elle relâche de l’amidon et épaissit la sauce.

Lait de coco riche (au moins 60 % d’extrait de coco) : résultat plus onctueux qu’avec une version allégée.

Curry express : la méthode pour un plat onctueux prêt en 20 minutes

On commence par faire revenir oignon émincé et ail écrasé dans l’huile chaude jusqu’à ce qu’ils deviennent fondants et légèrement dorés. On ajoute le curry, éventuellement un peu de garam masala et de curcuma, et on fait griller le tout une minute. Puis on verse les cubes de pommes de terre pour les enrober d’épices.

On mouille avec le lait de coco et un peu d’eau à hauteur, on couvre et on laisse frémir une vingtaine de minutes sur feu moyen doux. Dès que la lame d’un couteau s’enfonce sans résistance, on sale, on poivre, on ajoute coriandre ciselée et, pour les amateurs, un trait de citron vert. Servi avec du riz basmati ou un pain naan, ce seul plat devient un dîner complet à petit budget.

Variantes d’hiver pour un curry de pommes de terre au lait de coco encore plus malin

Pour une version encore plus consistante, certains remplacent une partie des pommes de terre à chair ferme par une variété farineuse, ou ajoutent une poignée de pois chiches ou de lentilles corail qui cuisent directement dans la sauce. À l’inverse, on peut alléger le plat en remplaçant une partie du lait de coco par du yaourt ou du lait fermenté, ajouté hors du feu. Ce curry supporte très bien le réchauffage le lendemain, les saveurs d’épices ayant même eu le temps de se fondre entre elles.