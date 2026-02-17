Leroy Merlin brade ce plafonnier en verre doré façon hôtel de luxe : pourquoi tout le monde se l'arrache sous les 40 €

Les plafonniers en verre doré chic flirtent souvent avec des budgets déraisonnables. Chez Leroy Merlin, un modèle Decor Glass change la donne et pourrait surprendre.

Fin d’hiver, quand la lumière manque encore un peu, beaucoup regardent leur plafond d’un autre œil. Un simple changement de luminaire suffit à réchauffer une pièce, sans peinture ni gros travaux. Sauf qu’au moment de choisir, trouver un plafonnier en verre doré chic à prix doux relève souvent du casse-tête.

Le mariage du verre et du métal doré évoque tout de suite les hôtels haut de gamme et le style Art déco, ce détail qui donne du relief à un salon ou une entrée. Sur le marché, ce type de luminaire dépasse souvent les 50 €, voire bien davantage. Chez Leroy Merlin, un modèle signé OSRAM fait pourtant exception : le plafonnier Decor Glass.

Pourquoi un plafonnier en verre doré reste souvent hors budget

Ces plafonniers font rêver parce qu’ils cumulent matériaux nobles et belles finitions. Le verre doit être assez épais pour jouer avec la lumière, le doré suffisamment travaillé pour ne pas paraître cheap. Résultat : ailleurs, un plafonnier en verre doré se trouve plutôt autour de 49 €, quand certains modèles grimpent à plusieurs centaines d’euros.

Pour un budget serré, le calcul est vite fait : soit on garde un spot basique, soit on explose l’enveloppe pour s’offrir l’effet “hôtel”. Beaucoup renoncent au verre ambré ou au laiton doré, jugés trop chers. La promotion actuelle de Leroy Merlin change pourtant la donne pour celles et ceux qui veulent du chic sans se ruiner.

Decor Glass : le plafonnier en verre doré Leroy Merlin en promo

Le plafonnier Decor Glass adopte un format compact, avec un diamètre de 28 cm et une hauteur d’environ 17,6 cm, idéal pour une chambre ou un petit salon. Sa base en acier doré porte une bulle en verre doré ambré qui diffuse une lumière douce, légèrement feutrée. L’ensemble affiche un style classique chic, parfait dans un univers contemporain ou plus Art déco.

Sur le plan pratique, ce plafonnier en verre doré Leroy Merlin fonctionne avec une ampoule E27 non fournie, jusqu’à 12 W en LED, et il est garanti 5 ans. Son vrai atout reste son prix : 39,90 € au lieu de 49,90 €, soit 20 % de remise dans le cadre d’un bon plan valable du 4 février au 3 mars, dans la limite des stocks. En bref, retenez ceci :

Type : plafonnier intérieur IP20, une lumière.

Matériaux : acier doré et verre ambré.

Gamme : collection Decor Glass coordonnée.

Où installer Decor Glass pour un intérieur chic et chaleureux

Installé dans une entrée ou un couloir, Decor Glass remplace sans effort un plafonnier blanc sans charme et offre une lumière d’accueil plus chaleureuse. Dans une chambre ou un salon d’environ 10 à 15 m², associé à une ampoule E27 LED à filament ambré autour de 2 700 à 3 000 K, il crée une ambiance intimiste.

Cette quête de lumière douce rejoint une tendance déco plus globale. « J’ai adoré m’inspirer des figures scandinaves traditionnelles, comme le julbock (chèvre de Noël) et les associer à des coloris pastel et des motifs inspirés de l’art populaire pour apporter une touche de modernité à la collection », a expliqué Eva Lundgreen, designer IKEA, dans un entretien au Journal de la Maison.