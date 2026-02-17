Rappel Conso : ces fruits secs VRACBIO en vrac pourraient sérieusement abîmer votre foie, vérifiez vos bocaux

Encas healthy, muesli maison, vrac bio au supermarché : ces figues séchées VRACBIO semblaient irréprochables. Jusqu’à ce qu’un rappel national les pointe pour un risque sérieux pour le foie.

Figues dans le muesli, fruits secs au bureau, vrac bio dans un bocal : pour beaucoup, c’est le geste simple pour manger sain. On se sert au rayon, on pèse, on range au placard. Un lot précis de figues séchées vient pourtant d’être jugé à risque pour la santé.

Depuis le 14 février 2026, la plateforme officielle Rappel Conso signale un rappel volontaire de figues séchées en vrac vendues sous la marque VRACBIO. En cause, un dépassement des seuils réglementaires d’aflatoxines, des toxines pouvant cibler le foie. Avant de replonger la main dans le bocal, mieux vaut vérifier le lot.

Rappel conso figues séchées VRACBIO : comment reconnaître le lot 54022

Le produit visé est la référence FIGUE SÉCHÉE VRACBIO, proposée en libre-service dans les rayons vrac, à température ambiante, partout en France. Pour savoir si vos figues sont concernées, voici les caractéristiques données dans l’alerte officielle :

Lot : 54022 .

. Date de durabilité minimale : 30/06/2026.

Période de vente : du 15/11/2025 au 31/01/2026.

Mode de vente : en vrac, à température ambiante.

Zone : France entière, via VRACBIO.

Référence de rappel : fiche 2026-02-0171.

En vrac, on transfère souvent ses achats dans un bocal sans garder d’étiquette. Pour se repérer, il faut vérifier l’affichage du bac ou du silo en magasin, ou demander le numéro de lot au vendeur. La procédure de rappel court jusqu’au 28 février 2026, selon les informations de Rappel Conso.

Aflatoxine B1 : pourquoi ce rappel VRACBIO vise surtout le foie

Les analyses ont révélé un dépassement des seuils d’aflatoxine B1 et d’aflatoxines totales dans ce lot. Ces toxines naturelles sont produites par des moisissures qui se développent sur des fruits secs quand les conditions de séchage ou de stockage ne sont pas idéales. Elles restent invisibles, sans goût particulier, et ne disparaissent pas à la cuisson.

Une exposition trop élevée ou répétée à ces aflatoxines peut léser le foie et augmenter, à long terme, le risque de pathologies hépatiques, dont le cancer du foie. Les enfants, les personnes déjà suivies pour une maladie du foie ou qui consomment souvent des fruits secs doivent éviter ce lot. En cas de consommation régulière, un avis médical personnalisé est recommandé.

VRACBIO : que faire si vos figues séchées sont concernées

Face à ce rappel conso figues séchées VRACBIO, la première consigne est claire : ne plus les consommer, même si le bocal semble normal. Il est demandé de ne pas les utiliser en pâtisserie, de ne pas les intégrer à des mélanges apéritifs et de ne pas en donner à des enfants. Le produit peut être détruit chez soi.

Les consommateurs peuvent aussi rapporter leurs figues en magasin pour un échange, un remboursement ou un bon d’achat, selon les modalités proposées. Le service consommateurs VRACBIO répond au 06 66 14 24 68 jusqu’au 28 février 2026. Mieux vaut appeler avec le nom du produit, le numéro de lot, la date de durabilité et, si besoin, consulter la fiche sur le site Rappel Conso.