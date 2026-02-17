Cette tarte à l’oignon alsacienne de grand-mère fait l’unanimité : le détail à ne surtout pas bâcler cet hiver

En Alsace, dès que le froid s’installe, ma tarte à l’oignon alsacienne de grand-mère revient sur la table familiale. Quel secret la rend si irrésistible ?

Quand le froid tombe sur les villes et les villages d’Alsace, une odeur met tout le monde d’accord : celle d’une tarte à l’oignon alsacienne qui dore au four. Pâte bien beurrée, oignons fondants, appareil crémeux qui gonfle doucement… c’est le genre de plat de grand-mère qu’on ressort tout l’hiver, certain qu’il plaira aussi bien aux enfants qu’aux anciens.

Ce classique des winstubs n’a rien de compliqué, mais il ne supporte pas l’approximation. Entre la pâte brisée maison, les 800 g d’oignons jaunes patiemment confits et la crème épaisse assaisonnée à la muscade, chaque détail compte pour obtenir cette tarte dorée et généreuse qui fait revenir tout le monde à table.

Pâte brisée maison et bons produits : la base de la tarte à l’oignon alsacienne

Tout commence par une pâte brisée simple mais bien faite. Dans un saladier, la farine de blé – 250 g de type 55 ou 65 – se mêle à 125 g de beurre doux coupé en dés. On sable du bout des doigts, on ajoute une pincée de sel et environ 5 cl d’eau pour former une boule homogène et souple. Ce fond doit ensuite reposer au frais au moins 30 minutes pour perdre son élasticité et cuire bien croustillant.

Côté garniture, la liste est courte et précise pour 6 personnes : 800 g d’oignons jaunes, 40 à 50 g de beurre pour les faire revenir, 2 œufs, 20 cl de crème fraîche épaisse 30 %, sel, poivre, noix de muscade râpée, et éventuellement 100 g de lardons fumés pour une version encore plus gourmande. Des produits de base, mais choisis avec soin, suffisent à donner un parfum de winstub à la maison.

Confire les oignons et préparer la migaine comme en Alsace

Le secret le plus précieux se joue dans la poêle. Les oignons sont épluchés puis émincés finement, avant de rejoindre le beurre mousseux dans une grande sauteuse. Le feu reste doux, la cuisson dure 30 minutes en remuant régulièrement. Les lamelles doivent devenir blondes et translucides, jamais brûlées, pour développer ce goût légèrement caramélisé et cette douceur qui font toute la personnalité des oignons confits.

Pendant qu’ils tiédissent, on fouette dans un bol les 2 œufs avec les 20 cl de crème fraîche. Sel, poivre et une généreuse pincée de noix de muscade viennent relever l’ensemble, c’est la fameuse migaine. Les oignons peuvent être mélangés à cet appareil ou déposés directement sur la pâte étalée et piquée avant de verser la crème par-dessus. Les lardons, si on les utilise, se font d’abord revenir à sec puis se glissent parmi les oignons fondants.

Cuisson, service et accords : la tarte à l’oignon qui plaît à tout le monde

Une fois le moule garni, la tarte part dans un four préchauffé à 180°C pour environ 35 minutes, plutôt dans le bas du four. La surface doit être bien dorée et la pâte se détacher légèrement des bords. À la sortie, quelques minutes de repos permettent à l’appareil de se figer un peu et offrent une découpe nette, sans coulure.

Cette spécialité se sert chaude, mais pas brûlante, avec une salade verte bien croquante arrosée d’une vinaigrette moutardée qui tranche avec la richesse de la crème. Pour rester dans le terroir, un verre de Riesling ou de Sylvaner d’Alsace, sec et fruité, accompagne parfaitement chaque bouchée et prolonge l’impression d’un dîner de winstub à la maison, en plein cœur de l’hiver.