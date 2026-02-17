Visage marqué : ces 6 erreurs cheveux et sourcils vous ajoutent 10 ans, préviennent les coiffeurs visagistes

En plein hiver, le miroir renvoie souvent un visage plus fatigué que ce que l’on ressent. Selon les coiffeurs visagistes, six réflexes de coupe, de couleur et de sourcils pourraient bien en être la vraie cause.

En plein hiver, face au miroir, beaucoup remarquent tout à coup des traits plus marqués, des cernes qui s’installent, un air fatigué qui ne ressemble pas à ce qu’elles ressentent. Le réflexe est d’accuser les rides ou le manque de sommeil, sans imaginer que le problème se joue ailleurs sur le visage, dans des détails que l’on croit anodins.

Pourtant, les coiffeurs visagistes constatent chaque jour que certaines habitudes de coupe, de couleur ou même de sourcils peuvent, à elles seules, ajouter visuellement dix ans en pleine figure. La bonne nouvelle, c’est qu’il suffit souvent d’un rendez-vous ciblé pour les corriger. Reste à repérer ces six erreurs qui vieillissent le visage sans prévenir.

Coupe et couleur : quand les cheveux font prendre dix ans d’un coup

Premier faux pas pointé par les visagistes : la coloration trop uniforme et trop foncée. Avec le temps, la peau perd de son éclat ; entourer ce teint plus pâle d’un bloc sombre fait casque et absorbe la lumière. Les cernes se marquent, les joues se creusent et chaque imperfection ressort. Des mèches plus claires, un balayage doux autour du visage redonnent relief et luminosité.

La raie au milieu associée à de longues longueurs raides est l’autre grande classique qui vieillit. Cette symétrie impeccable guide le regard vers le bas, souligne le relâchement naturel de l’ovale et allonge visuellement le visage. En raccourcissant aux épaules ou aux clavicules, puis en décalant la raie sur le côté, on remonte les volumes et l’on retrouve un mouvement plus tonique autour des pommettes.

Frange, volume, coiffage : ces réflexes qui durcissent les traits

Autre idée tenace : croire qu’il suffit d’ajouter du volume pour rajeunir. Un volume mal réparti, gonflé seulement sur le haut du crâne, allonge au contraire le front et déséquilibre les proportions. Les coiffeurs visagistes préfèrent créer de la matière sur les côtés, au niveau des pommettes ou de la mâchoire, avec un léger dégradé et des ondulations souples qui adoucissent immédiatement le contour du visage.

La frange droite épaisse, coupée au cordeau, est un piège courant après 40 ans. Elle coupe le visage en deux, alourdit le front et attire le regard sur les rides du lion. Même chose pour les coiffures trop plaquées : cheveux tirés en arrière, chignons rigides, laque révèlent chaque creux. Des franges rideau, des attaches floues et quelques mèches libres près du visage donnent un rendu plus doux.

Sourcils et détails du visage : les alliés souvent oubliés

Les visagistes le rappellent : les sourcils encadrent le regard. Des sourcils trop fins, très arqués ou dont la queue tombe vers la tempe peuvent affaisser le tiers supérieur du visage. À l’inverse, les sourcils droits, popularisés par Bella Hadid ou Ariana Grande et vus plus de 400 millions de fois sur TikTok, promettent un regard lifté et une expression rajeunie.

Pour tester cette forme, les experts conseillent de travailler au crayon : on évite de marquer l’arche, on comble puis on redresse la ligne inférieure. Un passage de goupillon vers le haut, un gel transparent, et le regard s’ouvre. Prudence avec le rasoir ou les épilations, certains poils repoussent mal ; mieux vaut modifier la ligne pas à pas avec un professionnel.

Sources Beauté Test

«Ce nouveau trace de sourcils vu sur tiktok lifte instantanement le regard et rajeunit le visage sans chirurgie»