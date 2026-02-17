Après 40 ans, cette coiffure gratuite fait l'effet d'un lifting sans chirurgie ni injections : à connaître absolument

Après 40 ans, un simple chignon haut ultra plaqué promet un effet lifting express, sans chirurgie ni injection. Reste à savoir comment le réussir sans malmener vos cheveux.

Devant le miroir, vous relevez vos tempes du bout des doigts : les pommettes se redessinent, les paupières se tendent, le visage paraît soudain plus reposé. Puis vous lâchez, tout retombe. Et une question s’impose : et si cet effet tenait toute la journée sans aiguilles ni crème miracle ?

Passé 40 ans, la gravité marque davantage : ovale moins net, tempes creusées, regard plus lourd. Beaucoup rêvent d’un coup d’éclat instantané sans passer par la médecine esthétique, jugée trop lourde ou trop chère. Une coiffure effet lifting existe pourtant, entièrement gratuite, qui utilise vos cheveux pour mimer un lifting et réveiller le visage.

Cette coiffure effet lifting qui remonte les traits sans chirurgie

Les coiffeurs parlent de chignon haut effet lifting, certains disent aussi Croydon facelift. Le principe reste simple : comme Céline Dion, on tire les cheveux vers le sommet du crâne plutôt que sur la peau. Une queue de cheval très haute, puis enroulée en chignon, crée une traction qui lifte la partie supérieure du visage.

Quand les mèches aux tempes et au-dessus des oreilles sont bien tendues vers le haut, elles tirent la peau voisine. Le front paraît plus lisse, le coin externe de l’œil se relève, le regard prend ce côté foxy eyes très recherché. Les pommettes se dessinent mieux et l’ovale du visage se précise, tout cela grâce à un simple élastique.

Comment réussir le chignon haut tenseur étape par étape

Premier geste : placer la queue de cheval au bon endroit. Visez le point où une ligne imaginaire partant des pommettes croise le sommet du crâne, quitte à pencher la tête en avant pour tout rassembler. Brossez pour éliminer bosses et frisottis, puis appliquez un gel léger ou un peu d’aloe vera sur les racines avant de serrer l’élastique.

Le secret tient au dosage de la tension. Le visage doit paraître plus net tout en gardant la liberté de cligner des yeux et de sourire. Un chignon très lisse donne une allure sophistiquée ; un bun un peu flou, avec quelques baby-hairs autour du front, adoucit les traits tout en gardant l’effet lifting.

Préserver son cuir chevelu : les limites de cette astuce

Trop tiré, ce chignon peut donner mal à la tête après quelques heures. C’est le signal qu’il faut le desserrer. À force, une traction répétée au même endroit fragilise les bulbes et peut provoquer une alopécie de traction, avec des cheveux qui se raréfient sur la ligne frontale et aux tempes. Mieux vaut garder ce joker beauté pour les grandes occasions.

Le reste du temps, préférez des attaches plus souples pour laisser le cuir chevelu respirer et massez-le brièvement le soir. Pour un effet plus durable, certaines optent pour une coupe mini shag : « Les coupes shag ou texturées sont parfaites pour donner du volume et lifter le visage, surtout lorsque les cheveux s’affinent avec l’âge. Elles sont faciles à coiffer au quotidien et s’adaptent à tous les types de cheveux, » a expliqué la spécialiste dans Marie Claire US, rapporte le Journal des Femmes.