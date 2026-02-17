Maisons du Monde : ces 5 suspensions qu'une décoratrice et ses clients adorent évitent de refaire tout votre salon

En février, les intérieurs ont souvent une lumière triste alors que le bon luminaire peut tout changer. Décoratrice d'intérieur, je partage 5 suspensions Maisons du Monde qui métamorphosent salon, cuisine ou chambre sans exploser le budget.

Un salon parfaitement rangé peut rester étonnamment froid quand le plafond, lui, n’a aucun style. L’éclairage reste souvent l’angle mort de la déco, alors qu’une simple suspension suffit à transformer la perception d’une pièce. Chez Maisons du Monde, la nouvelle collection de luminaires reprend les codes des pièces de créateur à des tarifs accessibles.

En ce mois de février où les journées s’étirent encore timidement, une décoratrice d’intérieur a sélectionné cinq suspensions Maisons du Monde qu’elle installe le plus souvent chez ses clients. Elles misent sur le polyester recyclé, le verre strié et des tons crème ou ambrés pour créer un vrai cocon lumineux. Elles ont un point commun intriguant : elles font paraître la pièce bien plus haut de gamme qu’elle ne l’est vraiment.

Pourquoi les suspensions Maisons du Monde changent l’ambiance d’une pièce

Une suspension occupe le centre visuel de la pièce, un peu comme un bijou au milieu d’une tenue. Les modèles récents misent sur des volumes généreux, des formes organiques et des matériaux texturés qui accrochent la lumière. Dans un salon ou une salle à manger, elle structure l’espace, adoucit les ombres et attire immédiatement le regard vers le plafond.

Pour qu’un luminaire tienne toutes ses promesses, le placement compte autant que le modèle. Au dessus d’une table à manger, la hauteur idéale se situe autour de 70 à 80 centimètres du plateau pour garder l’effet cocon sans couper la vue. Des ampoules LED blanc chaud entre 2700 et 3000 Kelvins renforcent cette douceur. Posées devant un mur vert sauge, terracotta douce ou gris chaud, les suspensions claires paraissent tout de suite plus sophistiquées.

Les 5 suspensions Maisons du Monde que les clients plébiscitent

La suspension Augustine fait figure de coup de cœur. Ses trois étages en polyester recyclé crème créent un volume généreux qui reste aérien, parfait au dessus d’une table ronde ou dans une chambre parentale. Elle joue la sculpture douce qui donne du relief à une pièce un peu vide. Pour les grandes pièces familiales, la suspension Zita et ses trois abat jours diffusent une lumière équilibrée, entre design contemporain et douceur textile. Elle se glisse aussi bien dans un décor bohème chic que dans un intérieur scandinave épuré.

Les amateurs de lignes minimalistes se tournent vers la suspension Garido, en polyester recyclé, dont la silhouette fluide diffuse une lumière tamisée. Plusieurs formats existent, ce qui permet de créer un jeu de trois suspensions à des hauteurs différentes dans un salon haut de plafond. Pour une note rétro, la suspension Séraphine en verre strié ambré rappelle les années 70 et enveloppe le canapé d’un halo feutré. Enfin, le globe vert strié référence 237446, vendu à moins de 40 € quand certains modèles atteignent environ 179 €, apporte un esprit bistrot chic très recherché.

Comment choisir la suspension Maisons du Monde adaptée à votre pièce

Pour choisir entre ces modèles, mieux vaut partir de la pièce. Augustine ou Zita conviennent aux grandes tablées et aux séjours ouverts. Garido adoucit un salon épuré ou un couloir. Séraphine réchauffe un coin lecture. Le globe vert, compatible avec toute ampoule LED E27, dynamise cuisine, entrée ou petit coin repas.