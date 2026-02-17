Vinted : cette lampe culte des années 60 revient à prix mini, les fans vont s’en mordre les doigts

Lampe Nessino, icône Space Age de Giancarlo Mattioli pour Artemide, refait surface sur Vinted à des prix inattendus. Entre chasse en ligne et objet de design muséal, son parcours réserve quelques surprises.

Certains objets déco semblent réservés aux galeries, presque introuvables pour un budget normal. C’était le cas de la petite lampe champignon culte, aperçue partout sur Instagram, que beaucoup pensaient perdue ou hors de prix. En fin d’hiver, quand la lumière manque et que le salon paraît gris, cette quête devient presque obsessionnelle.

Puis un jour, la notification s’affiche sur le téléphone : une annonce Vinted montre exactement cette silhouette ronde, posée sur un coin de table, à un tarif étonnamment doux. Derrière cette trouvaille se cache un monument du design italien des années 60, dont l’histoire éclaire autant la pièce que son halo orangé.

La lampe Nessino que tout le monde traque sur Vinted

Sur Vinted, cette petite lampe orange pulpe ou blanc laiteux s’invite partout : tables de chevet, bureaux, étagères minimalistes. Sa lumière ronde réchauffe les photos comme les soirées. Neuve, la réédition tourne autour de 135 à 180 euros, quand certaines annonces de seconde main descendent entre 50 et 150 euros.

Pour décrocher cette pièce très convoitée, beaucoup misent sur la patience plutôt que sur la déco jetable. On enregistre des recherches, on affine les filtres, puis un soir apparaît la photo un peu floue d’une base tulipe familière. Le prix est bas, l’état semble bon, le socle affiche clairement logo et mention Made in Italy.

Nessino, icône Space Age signée Giancarlo Mattioli

Cette lampe se nomme lampe Nessino, petite sœur du modèle Nesso. Elle a été dessinée en 1967 par le designer italien Giancarlo Mattioli pour la maison Artemide, en plein âge Space Age. Son corps en plastique ABS, puis en polycarbonate moulé par injection, adopte une forme de champignon généreuse : base fine, dôme arrondi, lignes presque organiques qui contrastent avec les lampes rigides de l’époque.

Éteinte, elle ressemble à une petite sculpture pop ; allumée, elle diffuse une lumière tamisée vers le bas tout en colorant l’abat-jour d’un halo doux. La Nessino a même remporté le premier prix au concours Studio Artemide/Domus à Milan, et sa silhouette n’a pas bougé en plus de cinquante ans. Ces objets doivent leur succès à leur côté « joyeux et réconfortant », écrivait MCE à propos de cette tendance, ce qui colle parfaitement à l’humeur actuelle.

Les bons réflexes pour shopper une Nessino sur Vinted

Pour trouver une bonne affaire, quelques réglages suffisent. Dans Vinted, passer par Maison puis Décoration et Luminaires, varier les mots-clés entre lampe Nessino, lampe champignon ou lampe design italienne, et viser une fourchette de 50 à 150 euros. Des recherches sauvegardées et des alertes permettent de réagir vite.

Avant de valider le panier, quelques détails évitent les mauvaises surprises. Une vraie Nessino porte le logo Artemide et la mention Made in Italy sous le socle ou à l’intérieur, le plastique doit rester homogène, sans bavures ni zones mates étranges, et un prix trop bas associé à des photos floues mérite toujours des questions. Quand le colis arrive enfin, on comprend vite pourquoi cette petite lampe culte déclenche autant de veilles nocturnes sur Vinted.