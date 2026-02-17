Soldes d'hiver : ce manteau en laine d'une marque française détrône le camel et devient le plus vendu

En plein soldes d’hiver, un manteau kaki en laine inspire les clientes françaises et détrône le camel sans faire de bruit. Comment cette pièce au charme militaire s’est-elle imposée partout ?

Dans les rues balayées par le froid, les mêmes silhouettes reviennent : manteaux noirs, doudounes sombres, pardessus camel. Cet hiver pourtant, un intrus s’est glissé dans ce paysage très sage. En boutique comme sur les réseaux, une grande pièce en laine, coupée comme un manteau d’officier, aligne les likes et disparaît des portants à toute vitesse, au point de battre des records de ventes pendant les soldes.

La surprise est nette car, il y a encore peu, le manteau camel régnait sans partage dans les dressings. Les clientes qui voulaient un basique chic se tournaient vers le beige, point final. Aujourd’hui, elles glissent de plus en plus vers une nuance venue du vestiaire militaire : le manteau kaki en laine. Plus audacieux sans être extravagant, il est devenu, en plein soldes d’hiver, le modèle le plus vendu d’une grande marque française.

Pourquoi le manteau kaki en laine fait un carton cet hiver

Le succès tient d’abord à ce changement d’envie. Beaucoup trouvent le beige trop uniforme, presque ennuyeux sur un trottoir déjà rempli de tons neutres. Le kaki offre ce supplément de caractère que l’on cherchait, tout en restant facile à assumer au bureau comme en week-end. Cette couleur, que l’on associait surtout aux treillis, quitte le registre décontracté pour s’installer dans la catégorie des vrais manteaux de ville.

Côté beauté, le vert olive joue les alliés. Là où le noir durcit les traits fatigués par le manque de lumière et où le gris peut donner mauvaise mine, le kaki crée un effet de « filtre naturel » sur le visage. La nuance réchauffe le teint, adoucit les contours, sans virer au flashy. Autre atout, ce ton végétal fonctionne comme un caméléon : il se marie aussi bien avec une garde-robe minimaliste qu’avec des pièces bohèmes très colorées.

Comment porter le manteau kaki en laine du matin au soir

La matière change tout. On est loin de la parka légère de mi-saison : ici, la laine épaisse structure la silhouette et tient réellement chaud. Les créateurs reprennent les codes militaires – épaules marquées, double boutonnage, grand col – mais les adoucissent grâce au drap de laine souple. Résultat, le manteau donne de la prestance, gomme les petites rondeurs et reste étonnamment confortable, presque comme une couverture chic que l’on enfile chaque matin.

Au quotidien, il s’impose comme uniforme facile. Porté avec un jean brut, un pull crème et des bottines en cuir, il crée une allure nette, sans prise de tête. Pour un rendez-vous plus habillé, il suffit de le jeter sur une robe fluide noire ou crème pour casser le côté trop apprêté. Quelques accessoires réveillent l’ensemble : une écharpe moutarde, un sac bordeaux, et le côté terreux du kaki se met aussitôt à vibrer.

Manteau kaki en laine : un achat soldé qui dure des années

L’engouement ne se limite pas à une mode éclair. Investir dans un manteau en belle laine kaki, c’est choisir une pièce que l’on ressort hiver après hiver sans avoir l’impression d’être « hors tendance ». Ce vert, assez proche d’un neutre, traverse les saisons mieux qu’un imprimé fort, tout en racontant quelque chose de plus personnel qu’un simple manteau noir. Beaucoup y voient même leur nouvelle « pièce refuge » dès que le thermomètre chute.

Pour profiter vraiment de la remise, quelques repères aident en cabine : une laine dense qui ne se froisse pas, une coupe droite légèrement ample qui laisse passer un gros pull, un col généreux qui encadre le visage. Quand le manteau équilibre masculin et féminin, structure la silhouette sans la coincer et se glisse aussi bien sur un jean que sur une robe, on comprend vite pourquoi ce modèle truste les meilleures ventes des soldes.