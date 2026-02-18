Votre chien peut-il mourir de chagrin après la perte de son maître ? Ce détail souvent négligé inquiète les vétérinaires

Dans beaucoup de foyers, le chien accompagne chaque étape de la vie. Laur se souvient par exemple de la chienne Hadley : « Hadley se couchait dans sa chambre, juste à côté du berceau, et elle la suivait partout dès qu’elle a commencé à marcher », raconte-t-elle au média Wamiz. Quand l’animal est mort, la mère découvre que sa fille vit un deuil silencieux : « Je me suis rendu compte qu’elle pleurait la perte de sa plus ancienne amie, en silence ». Chez les humains, parler de mourir de chagrin semble alors presque évident.

Pour Régine Godefroy, 83 ans, la disparition de sa petite chienne Maya a bouleversé tout son quotidien. Elle raconte l’attaque dans l’ascenseur : « Je tenais Maya dans mes bras, en laisse comme toujours. L’autre chien s’est jeté sur elle. Il m’a mordue à la main en essayant de la saisir, J’ai perdu un ongle ». Elle se souvient aussi du maître du dalmatien : « L’homme n’a rien dit. Il a quitté l’ascenseur comme si de rien n’était, me laissant avec ma chienne ensanglantée ». Entre les blessures et la facture, la douleur reste au premier plan : « J’ai dû régler 391 euros pour les soins et l’incinération. Mais le plus lourd, c’est ce vide. » « Maya, c’était ma compagne de tous les jours. Trois balades quotidiennes, des regards, des caresses, une présence constante. Aujourd’hui, tout s’est effondré. » « Je sais qu’il existe des drames plus graves dans le monde, des guerres, des enfants qui meurent de faim… mais moi, je vais mourir de chagrin. C’était mon cœur », explique-t-elle au média Actu.fr, avant d’ajouter : « Ce comportement m’a choqué. » « C’est inhumain ». « Un chien mal maîtrisé, c’est une arme. Il en va de la sécurité de tous ».

Un chien peut-il mourir de chagrin : ce que dit la science

Face à ces récits, la question revient : un chien peut-il mourir de chagrin après la perte de son maître ? Les travaux d’éthologie clinique indiquent que non. Aucune étude n’a montré qu’un chien programme sa mort par désespoir ou comprend l’idée de suicide.

Les spécialistes rappellent que parler de décision volontaire relève souvent de l’anthropomorphisme : on projette nos émotions humaines sur l’animal. Le chien reste guidé avant tout par son instinct de survie, orienté vers la nourriture, la protection et la continuité du groupe.

Quand le deuil du chien devient un risque pour sa santé

Le deuil reste pourtant une épreuve réelle pour le chien. La disparition du maître peut déclencher une dépression : hausse du cortisol, perte d’intérêt pour le jeu, troubles du sommeil, isolement, agitation ou gémissements répétés.

Le danger vital vient surtout de l’anorexie liée à cet état : certains chiens cessent presque de manger, s’affaiblissent, tombent malades. Au-delà de quarante-huit heures sans alimentation, une consultation vétérinaire urgente s’impose.

Routine stricte et soins : aider le chien à traverser son chagrin

Pour aider un chien orphelin de son maître, les vétérinaires conseillent de maintenir une routine stricte : repas, promenades et temps de repos à heures fixes, sans bouleverser ses repères. La présence calme de l’entourage, associée si besoin à des stimulants d’appétit ou à une alimentation assistée prescrits par le vétérinaire, permet souvent de traverser cette phase sans que la tristesse ne se transforme en drame médical.