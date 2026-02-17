J'avais un dressing ingérable : cette astuce IKEA à moins de 5 € l'a transformé sans effort en quelques minutes

Entre piles qui s’effondrent et chaise de la honte, mon dressing me fatiguait autant que mes journées. Jusqu’à ce que BAXNA, l’astuce IKEA à moins de 5 €, change tout.

Le scénario est familier : en ouvrant les portes du placard le matin, une avalanche de pulls menace, les t-shirts débordent et la fameuse chaise de la honte disparaît sous les tenues de la semaine. Le dressing censé faire plaisir devient un casse-tête, surtout quand l’hiver touche à sa fin.

Beaucoup renoncent à reprendre la main, persuadés qu’il faudrait un tri marathon ou un système sur mesure hors de prix. L’envie d’un intérieur plus calme reste alors en suspens. Pourtant, une simple astuce IKEA de rangement, vendue à moins de 5 €, peut suffire à changer totalement la donne.

Dressing en pagaille : quand le manque de rangements épuise

Derrière le désordre, le problème vient souvent du manque de compartiments. Les étagères sont profondes, mal exploitées, les piles se mélangent et s’effondrent à chaque ouverture de porte. Les ceintures, foulards ou bonnets se perdent au fond des tiroirs, tandis que vêtements d’hiver et pièces légères se retrouvent entassés au même endroit.

Cette impression de chaos contredit la recherche d’une atmosphère plus slow, où la chambre apaise au lieu de surcharger l’esprit. Le matin, choisir une tenue demande déjà trop d’énergie. L’enjeu n’est pas tant la taille du placard que la façon de l’utiliser intelligemment, sans travaux ni gros budget.

BAXNA d’IKEA : l’astuce discrète qui structure tout le dressing

C’est en flânant chez IKEA qu’un petit organiseur textile a attiré l’œil : BAXNA. Ce rectangle souple, en polyester recyclé et polyéthylène, affiche un gris-beige doux avec un motif graphique intérieur. Il tient bien en place tout en restant flexible, se glisse dans un tiroir ou sur une étagère, pour environ 3 ou 4 euros selon le format.

Son installation ne demande aucun effort : il suffit de le déplier pour transformer une étagère sombre en rangée parfaitement lisible. L’organiseur devient alors l’allié idéal pour ranger par catégories sans rien empiler. Par exemple :

les accessoires d’hiver rangés verticalement dans le grand modèle ;

la lingerie et les chaussettes compartimentées dans les petits bacs ;

les t-shirts roulés et alignés en pliage vertical, sans pile qui s’écroule.

Compléter l’astuce IKEA pour un dressing vraiment reposant

Une fois les bacs en place, le changement se voit tout de suite : chaque type de vêtement a sa zone, le choix de la tenue devient fluide, sans fouiller. Le tissu de l’organiseur protège les pièces délicates des aspérités du bois et prolonge leur durée de vie. Un esprit clair commence souvent par un intérieur rangé.

Pour aller plus loin, certains combinent BAXNA avec d’autres solutions de la marque. Les boîtes SKUBB accueillent pulls et chaussures, le rangement suspendu STUK exploite la hauteur pour les t-shirts, tandis que les cintres en bois BUMERANG, un cintre multifonction pour écharpes et ceintures et quelques housses textiles gardent la penderie nette, sans dépasser un budget raisonnable.