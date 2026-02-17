Lave-linge qui sent le moisi : cet ingrédient du placard stoppe l’odeur de cave en un cycle, pas le vinaigre blanc

Mon lave-linge sentait le moisi depuis des mois, au point de gâcher chaque brassée de linge. Jusqu’au jour où un simple ingrédient du placard, bien choisi, a tout changé sans vinaigre.

Ouvrir le hublot, sentir une forte odeur de cave alors que le cycle vient de se terminer : beaucoup ont l’impression que leur linge « propre » sort plus humide et rance que frais. On change de lessive, on rajoute de l’adoucissant, on pense à un problème de textile, alors que le cœur du souci se cache dans la machine elle‑même.

Au fil des lavages, le lave-linge s’encrasse en silence. Résidus de lessive liquide, d’assouplissant et eau calcaire s’accrochent dans les zones invisibles, formant une couche grasse où bactéries et champignons prolifèrent. Résultat : une tenace odeur de moisi. Une simple poudre blanche du placard, autre que le vinaigre, permet pourtant de tout remettre à neuf en un cycle.

Pourquoi la machine à laver finit par sentir le moisi

Les lavages répétés à 30 ou 40°C, choisis pour économiser l’énergie, ne suffisent pas à dissoudre totalement les produits lessiviels. Les résidus gras s’accumulent derrière le tambour, dans les plis du joint de hublot, le bac à lessive et les durites. Ce biofilm visqueux devient un terrain idéal pour les bactéries et les moisissures, qui contaminent ensuite chaque nouvelle eau de lavage.

Les spécialistes de l’entretien rappellent qu’un lave-linge encrassé peut abîmer le linge, provoquer des dysfonctionnements et dégager de fortes mauvaises odeurs. Tambour, joint, tiroir à produits et tuyaux d’évacuation figurent parmi les zones les plus touchées. Quand la porte reste fermée entre deux cycles et que l’humidité stagne, ce cocktail se transforme littéralement en nid à microbes.

Vinaigre blanc : utile contre le tartre, moins contre ce problème précis

Le vinaigre blanc reste une star du ménage naturel pour dissoudre le calcaire et détartrer les résistances. Il aide à entretenir la machine, mais se montre moins efficace sur les graisses et le biofilm qui collent aux parois. Son acidité, utilisée trop souvent ou en grande quantité, peut aussi fragiliser certains joints en caoutchouc à long terme, selon des experts de l’électroménager.

Pour une odeur organique très marquée, liée aux dépôts de lessive et d’assouplissant, une poudre alcaline agit mieux qu’un acide. Le bicarbonate de soude, déjà utilisé avec le savon de Marseille pour des lessives maison, est biodégradable, légèrement abrasif, fongistatique et désodorisant. Il « gomme » en douceur le biofilm, neutralise les odeurs et respecte la structure de la machine.

La méthode au bicarbonate de soude qui assainit tout en un cycle

La technique est simple : verser 50 g de bicarbonate (3 à 4 cuillères à soupe) directement au fond du tambour vide, sans linge ni autre produit. On lance ensuite un cycle à vide à 60°C minimum, voire 90°C si le modèle le permet. L’eau chaude liquéfie les résidus gras, les grains frottent les parois comme un gommage doux et le mélange circule dans la cuve, le joint et les durites. À la fin, l’odeur de cave disparaît, le joint paraît plus net et le linge du cycle suivant retrouve une vraie fraîcheur.

Pour éviter que le problème ne revienne, ce rituel au bicarbonate peut être refait environ une fois par mois, complété par quelques gestes clés :

sortir le linge dès la fin du cycle et laisser porte et bac entrouverts ;

essuyer régulièrement le joint avec un chiffon ;

nettoyer le bac à lessive deux fois par an ;

vérifier le filtre de vidange pour favoriser un bon écoulement.