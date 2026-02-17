Maisons du Monde : ce luminaire rétro à moins de 40 € change tout dans la cuisine et l’entrée

Chez Maisons du Monde, une suspension globe vert au charme bistro promet de transformer cuisine et entrée en quelques minutes. Lumière douce, prix mini : la vraie bonne idée déco de la saison ?

Changer un simple luminaire suffit souvent à réchauffer une pièce un peu froide, surtout quand les journées raccourcissent. Les suspensions en verre aux formes rondes, inspirées des brasseries d’antan, reviennent en force dans les intérieurs, avec leur côté rétro assumé et leur lumière enveloppante qui transforme un coin repas en véritable cocon.

Au rayon éclairage de Maisons du Monde, une nouveauté coche précisément ces cases : une suspension globe vert en verre strié, proposée à moins de 40 €, qui promet de donner du caractère à la cuisine comme à l’entrée sans exploser le budget. Et ce n’est pas son seul atout.

Un globe en verre vert qui réinvente le style bistro à la maison

Son principe est simple : un globe en verre teinté vert parcouru de fines stries verticales, suspendu par un câble discret. Cette teinte verte rappelle les verres anciens des cafés et met en valeur aussi bien un mur blanc qu’un bois brut. L’ensemble évoque tout de suite l’esthétique des bistrot vintage, tout en restant assez sobre pour se glisser dans un intérieur contemporain.

Ces codes rejoignent les grandes tendances 2026 de la marque, où les chambres « contemporaine vintage » mêlent bois sombre, laiton brossé et lampes globe, et où l’univers « rétro glam » s’inspire des années soixante-dix avec velours, marbre et touches dorées. Ce même globe vert peut faire le lien entre ces ambiances et une cuisine ou une entrée plus épurée.

Une lumière douce et un petit prix qui la distinguent des autres globes

Le verre strié ne joue pas qu’un rôle décoratif. Sa texture diffuse la lumière de façon plus homogène qu’un verre lisse, pour une lumière douce, filtrée, qui évite les éblouissements et installe une atmosphère feutrée appréciable en soirée. La suspension accepte des ampoules E27, un format très courant qui permet de choisir facilement une ampoule LED chaude pour accentuer ce côté cocoon.

Affichée sous la barre des 40 € (réf. 237446), elle se place largement en dessous de nombreux luminaires déco en verre. Une lampe à poser en verre teinté peut grimper à 225 €, une suspension globe design chez NV Gallery à 179 €, une suspension rétro chez La Redoute Intérieurs à 119,02 €, tandis qu’un lampadaire sculptural en rotin signé Maisons du Monde atteint 279 €. Ce globe vert offre donc une entrée accessible dans l’univers des lampes « pièces fortes ».

Où installer la suspension globe vert pour réchauffer la déco ?

Dans une cuisine ou un coin repas, la suspension trouve naturellement sa place au-dessus d’une table en bois ou d’un îlot. Le verre coloré apporte du relief à une cuisine blanche, crée un halo chaleureux sur le plateau et donne ce petit air de comptoir convivial qui change tout pendant les dîners.

Dans une entrée ou un couloir, le même globe permet « d’habiller une entrée avec élégance » et de rompre la monotonie d’un plafond nu. Placé au-dessus d’une console ou d’un porte-manteau, il donne immédiatement le ton de l’appartement et transforme un simple espace de passage en zone accueillante, sans autre travaux que le remplacement de l’ancienne suspension.