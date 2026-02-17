Si votre lave-vaisselle sent l’égout, cette routine en 3 étapes sans produit chimique le désodorise pour de bon

Ouvrir son lave-vaisselle après une raclette bien tassée et recevoir en retour une bouffée d’odeur d’égout, de graisse froide et d’eau croupie… la scène parle à beaucoup de cuisines. L’appareil qui est censé avaler les montagnes de vaisselle sale finit par renvoyer des assiettes ternes et une cuve qui sent le renfermé.

Avant de dégainer des pastilles miracles pleines d’additifs, une routine simple permet de nettoyer son lave-vaisselle sans produit chimique. Trois temps suffisent : un décrassage manuel ciblé, un bain de vinaigre blanc pour le calcaire, puis un cycle au bicarbonate de soude pour les graisses et les pires relents. Le tout avec ce que vous avez déjà dans le placard.

Graisses, calcaire et “boue noirâtre” : ce qui encrasse vraiment la machine

Avec les plats d’hiver très gras, les résidus de fromage fondu, de sauce et de miettes s’accumulent dans le fond de la cuve. Le filtre au bas de l’appareil se transforme peu à peu en piège à restes alimentaires, tandis que les bras d’aspersion se bouchent et pulvérisent moins bien. Autour de la porte, les joints en caoutchouc retiennent une boue sombre et malodorante, parfaite pour les bactéries.

Premier temps du rituel : l’inspection. On retire le filtre et on le passe sous l’eau chaude savonneuse, en frottant les mailles avec une vieille brosse à dents. On vérifie les bras d’aspersion et on dégage les petits orifices obstrués par des pépins ou du calcaire. Puis on nettoie soigneusement les joints et le bas de porte avec un chiffon imbibé de vinaigre blanc. Sans ce pré-nettoyage, les cycles suivants se contentent de brasser de l’eau sale.

Un cycle au vinaigre pour dissoudre le calcaire et assainir la cuve

Pour le deuxième temps, on vise le tartre. Verser le vinaigre directement au fond serait presque inutile, car la plupart des machines évacuent l’eau au début du programme. Mieux vaut remplir un bol résistant à la chaleur avec environ 250 ml de vinaigre blanc et le poser bien droit sur le panier supérieur, comme une grande tasse. On lance ensuite un cycle à vide, à haute température, idéalement au-dessus de 60°C.

Au fur et à mesure, l’eau chaude se mélange au vinaigre et le projette dans tous les recoins. L’acide acétique décroche le voile blanc de calcaire sur les parois, les tuyaux et la résistance, tout en aidant à dégraisser. Ce bain de jouvence peut se refaire environ une fois par mois. Inutile de le répéter chaque semaine, et il reste prudent de éviter tout mélange avec de l’eau de Javel et de respecter les recommandations du fabricant si l’appareil comporte des matériaux sensibles.

Le coup de frais au bicarbonate qui chasse les odeurs tenaces

Troisième temps, dédié aux odeurs et aux graisses restantes. Une fois le cycle au vinaigre terminé, on saupoudre environ 150 g de bicarbonate de soude sur le fond de la cuve, en insistant près de la zone d’évacuation. Un nouveau cycle à vide, toujours chaud, active la poudre : elle agit comme un désodorisant puissant, aide à décoller les films gras et limite le développement des moisissures.

Entre deux grands nettoyages, quelques gestes entretiennent le résultat : racler les assiettes avant de les glisser dans les paniers, rincer rapidement le filtre chaque semaine et laisser la porte entrouverte après les gros cycles pour que la cuve sèche. La machine garde alors une odeur neutre, l’inox retrouve son éclat et la vaisselle ressort propre sans avoir eu besoin du moindre produit chimique agressif.