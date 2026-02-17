Lidl : avant vos travaux de peinture, cette ponceuse girafe Parkside à 79,99 € pourrait vous éviter une grosse erreur

Bras en feu et poussière partout dès qu'il faut poncer un plafond ? La ponceuse murs et plafonds Parkside PWDS 920 D4, vendue 79,99 € chez Lidl France, promet un chantier plus propre et rapide, à condition de respecter quelques règles.

Poncer un salon entier à la main, beaucoup l’ont vécu : bras en feu, poussière partout, plafonds impossibles à atteindre proprement. En plein hiver, alors que les week-ends se passent plus dedans que dehors, l’envie de rafraîchir la peinture revient, mais la perspective du ponçage décourage. Les murs préparés au papier abrasif restent souvent irréguliers, et la pièce met des jours à se dépoussiérer.

Face à ce tableau, certains bricoleurs se tournent vers des outils réservés autrefois aux artisans : les grandes ponceuses dites girafes. L’une d’elles attire en ce moment l’attention, la ponceuse murs et plafonds Parkside PWDS 920 D4, vendue par Lidl à 79,99 €. Une machine annoncée comme capable de lisser murs et plafonds sans effort excessif ni nuage de plâtre.

Ponceuse girafe Parkside Lidl : en finir avec l’escabeau et les bras tétanisés

Premier atout de ce modèle : son mât télescopique en aluminium, qui s’étire d’environ 120 cm à 170 cm. Concrètement, on travaille au plafond en gardant les deux pieds au sol, sans jongler entre escabeau et marche instable. Les poignées ergonomiques Softgrip limitent les crispations, tandis que la poignée en T répartit mieux le poids quand on lève l’outil au-dessus de la tête.

La tête de ponçage montée sur cardan s’incline pour suivre naturellement la surface, mur ou plafond, sans décrocher. Deux plateaux sont fournis : un plateau rond de 225 mm pour couvrir vite les grandes surfaces, et un plateau triangulaire pour les angles et rebords de fenêtres. Avec les disques abrasifs de différents grains déjà inclus, on peut enchaîner dégrossissage et finitions sans changement d’outil compliqué.

Puissance, aspiration, LED : des prestations proches d’un outil pro

Pour attaquer joints de plaques de plâtre, enduits ou anciennes peintures, la ponceuse embarque un moteur 710 W avec vitesse réglable en continu. On peut rester doux sur une reprise légère, ou monter en régime pour rattraper un mur très chargé. La vitesse d’oscillation et de rotation s’adapte au support, ce qui aide à obtenir une surface vraiment prête à peindre.

Reste la poussière, bête noire des rénovations. Ici, un système d’aspiration des poussières permet de raccorder un aspirateur extérieur via un tuyau extensible livré. Les particules fines sont captées au plus près du disque, la couronne de brosses faisant écran. Une lampe de travail LED éclaire en continu la zone poncée, pour repérer tout de suite creux, bosses ou reprises mal lissées.

À 79,99 € chez Lidl, quand la ponceuse girafe s’amortit en un week-end

Affichée à 79,99 € sur le site de Lidl, avec retour possible sous 30 jours, cette ponceuse girafe coûte à peine plus qu’une journée de location de ponceuse girafe, facturée autour de 50 € en moyenne en France. Pour plusieurs chambres, un couloir et un plafond à reprendre, l’achat s’amortit vite, surtout que le kit arrive complet, prêt à servir sur tous vos chantiers.