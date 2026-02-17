Somfy Evolvia Star : ce kit portail à 639 € en ce moment chez Castorama fait bien plus que vous éviter la pluie

Castorama casse les prix sur le kit Somfy Evolvia Star, motorisation de portail battant pensée pour le confort et la domotique. Jusqu'au 24 février 2026, cette offre promet un vrai saut de confort sans exploser votre budget.

Sortir de la voiture sous une pluie glaciale juste pour ouvrir le portail, beaucoup connaissent la scène par coeur. Quand l’hiver s’installe, appuyer sur une télécommande depuis l’habitacle n’a plus rien d’un luxe, c’est un vrai gain de confort au quotidien. Le souci vient souvent du prix et de la peur d’un matériel trop technique.

En ce moment, l’enseigne Castorama casse justement cette barrière avec le kit Somfy Evolvia Star, une motorisation de portail battant à bras articulés bien connue des bricoleurs. Son tarif passe de 839,90 € à 639,90 €, soit 200 € d’économie immédiate, une offre affichée jusqu’au 24 février 2026 avec cinq ans de garantie. Et ce kit fait clairement plus qu’ouvrir deux vantaux.

Un bon plan Somfy qui cible le confort sans exploser le budget

À 639,90 €, on reste loin des motorisations d’entrée de gamme sans sacrifier la qualité : ce modèle fabriqué par Somfy est plutôt positionné sur le segment confort. Chez d’autres enseignes, la même base technique se retrouve souvent autour de 839 € voire plus de 900 €, ce qui montre que la remise actuelle ne relève pas du simple effet d’annonce.

Autre élément rassurant, la fiche produit affiche une note moyenne d’environ 4,4/5 sur plusieurs dizaines d’avis clients, avec une garantie portée à cinq ans. Pour un équipement extérieur qui doit affronter pluie, gel et grands écarts de température, cette durée pèse lourd dans la balance au moment de choisir.

Ce que le kit Somfy Evolvia Star a dans le ventre

Ici, pas de vérin brutal : les bras articulés reproduisent le geste d’une ouverture manuelle et ménagent la structure du portail. Chaque vantail peut mesurer jusqu’à 2 mètres et peser 200 kg, qu’il soit en bois, en aluminium, en fer ou en PVC renforcé. L’ouverture à 90° s’effectue en environ huit secondes, avec butées intégrées, mode piéton et possibilité de fermeture automatique.

Dans le carton, on trouve : deux moteurs à bras, deux télécommandes radio déjà enregistrées, un feu orange clignotant, un jeu de cellules photoélectriques, une batterie de secours, la visserie, un gabarit de pose et un disque de calcul de cotes. La détection automatique d’obstacles, la mécanique irréversible et le verrouillage immédiat sécurisent les piétons comme les véhicules, tandis que la batterie et le déverrouillage manuel évitent de rester bloqué en cas de coupure de courant.

Un pas vers la maison connectée, sans installation prise de tête

Le kit fonctionne en radio Somfy RTS et peut dialoguer avec d’autres équipements de la marque, comme une porte de garage ou des volets roulants. En ajoutant une box ou un kit de connectivité TaHoma, ou en choisissant la version Evolvia Star déjà connectée, le portail se pilote aussi depuis un smartphone : ouverture au livreur pendant que vous êtes au bureau, vérification à distance avant les vacances, scénario d’arrivée avec éclairage extérieur et garage qui s’ouvrent en chaîne.

Pour la pose, Somfy a clairement visé le bricoleur « normal » : télécommandes préprogrammées, bornier de couleurs pour les raccordements, gabarit et disque de côtes pour positionner les moteurs sans calculs compliqués. Avant de foncer sur la promo, il suffit de vérifier que l’on dispose d’un portail battant de moins de 2 mètres par vantail, respectant les 200 kg, avec des piliers adaptés et une alimentation 230 V à proximité.