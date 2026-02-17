Rappel conso : cette crème au chocolat Maison Bordier vendue partout en France cache un danger dans votre frigo

Une crème chocolat 100 g signée Maison Bordier fait l’objet d’un rappel conso en France pour suspicion de bris de verre. Êtes-vous concerné par ce lot et que faut-il éviter ?

Au fond du réfrigérateur, ce petit pot de crème au chocolat que l’on ouvre sans réfléchir pour finir le repas a tout l’air d’un dessert anodin. Marque connue, pot en verre élégant, texture gourmande : dans de nombreux foyers, la crème dessert fait presque partie du quotidien, surtout quand elle porte le nom de Maison Bordier.

Depuis le 13 février 2026, une référence bien précise de cette crème au chocolat fait pourtant l’objet d’un rappel conso sur tout le territoire français, en raison d’un risque de bris de verre dans certains pots. Le rappel, déclenché volontairement par Maison Bordier et signalé sur le site RappelConso, ne vise qu’un seul lot. De quoi justifier un petit contrôle dans le frigo.

Rappel conso crème chocolat Maison Bordier : le lot visé en France

Selon la fiche officielle publiée sur RappelConso, le produit en cause est la crème chocolat 100 g Maison Bordier, classée dans la catégorie lait et produits laitiers et vendue au rayon frais dans un pot en verre. Elle a été commercialisée entre le 28 janvier et le 13 février 2026, dans les boutiques de l’enseigne, chez des revendeurs et auprès de restaurateurs, en France entière. Le rappel est enregistré sous la référence 2026-02-0165.

Pour savoir si votre dessert est concerné, il suffit de comparer les mentions figurant sur l’étiquette de votre pot resté au réfrigérateur :

Produit : crème chocolat 100 g Maison Bordier, pot en verre au rayon frais.

Numéro de lot : 26204.

GTIN / code-barres : 3760191051379.

Date limite de consommation : 06/03/2026.

Période d’achat : entre le 28/01 et le 13/02/2026.

Que faire si votre crème au chocolat Maison Bordier est concernée

Si votre pot correspond à ces références, la consigne est simple : ne le consommez pas, ne le cuisinez pas et gardez-le fermé au frais. Même si la crème paraît tout à fait normale, de minuscules éclats de verre peuvent se cacher dans le dessert et provoquer des coupures dans la bouche, la gorge ou le système digestif, avec douleurs ou saignements.

Maison Bordier invite les clients à rapporter la crème chocolat incriminée au point de vente, afin d’obtenir un remboursement ; selon les magasins, un échange ou un avoir peuvent aussi être proposés. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer peuvent choisir de détruire le produit chez eux, en manipulant le pot avec précaution. Un numéro d’information, le 07 65 18 77 01, répond aux questions jusqu’au 6 mars 2026.

Bris de verre dans la crème chocolat : quels risques pour la santé ?

Le rappel vise à éviter les conséquences parfois sérieuses de ces bris de verre, que RappelConso classe parmi les corps étrangers inertes. Ingestés, ces fragments peuvent causer des blessures internes : douleurs abdominales, sang dans la salive ou les selles, gêne ou douleur à la déglutition. Toute personne ayant consommé cette crème et ressentant de tels symptômes doit consulter rapidement un professionnel de santé pour avis.