Rappel conso : ces fruits secs en vrac VRACBIO partout en France présentent un risque toxique, vérifiez vos bocaux

Présentées comme un encas sain, des figues séchées VRACBIO vendues en vrac en France font l’objet d’un rappel pour aflatoxines. Lot, dates, risque santé : vérifiez si vos bocaux sont concernés.

Figues dans le muesli, poignée de fruits secs au bureau, bocal sur le plan de travail : pour beaucoup, c’est le symbole du grignotage sain. Un lot précis de figues vendues en vrac vient pourtant d’être classé à risque toxique et fait l’objet d’un rappel officiel en France.

Ce rappel vise des figues séchées en vrac distribuées sous la marque VRACBIO, partout sur le territoire, après la découverte de toxines naturelles au-delà des limites autorisées. Un rapide coup d’œil à vos bocaux peut éviter un vrai souci de santé.

Rappel conso VRACBIO : le lot de figues séchées à traquer chez vous

Le produit concerné est la FIGUE SÉCHÉE VRACBIO, vendue à température ambiante en rayon vrac dans toute la France. Le rappel, enregistré sur Rappel Conso le 14 février 2026 sous la fiche 2026-02-0171, cible un seul lot : le lot 54022, avec date de durabilité minimale au 30/06/2026, commercialisé entre le 15/11/2025 et le 31/01/2026. La fin de procédure est annoncée au 28/02/2026, alors que ces figues peuvent encore se trouver dans les placards.

Achetées en vrac, ces figues n’ont souvent plus d’étiquette à la maison. Les consommateurs sont invités à se souvenir de l’enseigne, à vérifier l’affichage du bac et à demander au magasin si le fournisseur était VRACBIO et si le lot 54022 a été utilisé. Une preuve d’achat, quand elle existe, facilite ensuite toute démarche de dédommagement.

Aflatoxine B1 dans les figues VRACBIO : une toxine de moisissure sous surveillance

Les analyses ont mis en évidence des taux trop élevés d’aflatoxine B1 et d’aflatoxines totales, ce qui dépasse les seuils réglementaires. Ces substances sont des mycotoxines produites par certains champignons, comme Aspergillus flavus et Aspergillus parasiticus, qui peuvent coloniser fruits secs, céréales, noix ou graines. L’Union européenne fixe des niveaux maximaux stricts et organise des contrôles réguliers pour protéger les consommateurs.

L’exposition aux aflatoxines est connue pour ses effets nocifs sur la santé : elles sont classées comme cancérogènes, liées à des atteintes du foie et à des effets immunosuppresseurs. Une exposition répétée à de fortes doses est associée à un risque augmenté de cancer du foie. Les produits peuvent parfois présenter un aspect, une odeur ou un goût anormal, mais l’absence de défaut visible ne garantit pas leur innocuité.

Que faire si vous avez acheté ces figues séchées VRACBIO en vrac ?

Première consigne : ne plus consommer ces figues, même si le bocal ou le sachet maison paraît tout à fait normal. Il est recommandé de détruire le produit ou de le mettre de côté en vue d’un dédommagement. Le service consommateurs VRACBIO répond au 06 66 14 24 68 jusqu’au 28 février 2026 pour expliquer les modalités de remboursement, d’échange ou de bon d’achat. Mieux vaut avoir sous la main le nom du produit, le lot 54022, la date 30/06/2026 et, si possible, une preuve d’achat. En cas de consommation régulière de ces figues et d’inquiétude, un avis médical personnalisé reste conseillé.